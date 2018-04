Francesco De Gregori, prevendite boom per il concerto estivo in Arena a Como

Stanno andando a gonfie vele le prevendite per il live estivo di Francesco De Gregori, atteso il prossimo 15 luglio all'Arena del Teatro Sociale all'interno del ricco cartellone del Festival Como Città della Musica.

Si chiama semplicemente “Tour 2018”, il nuovo viaggio live del principe della canzone d'autore italiana che partirà il 6 luglio dalla Cavea di Roma e lo vedrà impegnato sui palcoscenici delle più belle e prestigiose località italiane fino a settembre. De Gregori sarà accompagnato sul palco da Guido Guglielminetti al contrabbasso, Paolo Giovenchi alla chitarra, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e Carlo Gaudiello al pianoforte, una formazione già sperimentata in autunno nel suo tour in Europa e negli Stati Uniti ma che rappresenta un’assoluta novità per il pubblico italiano.

La scaletta prevede i grandi classici di De Gregori ma anche gioielli nascosti, canzoni “mai passate alla radio” e brani raramente eseguiti dal vivo negli ultimi anni. «Mi fa piacere quando il pubblico riconosce un pezzo dalle prime note – dichiara De Gregori – ma mi piace anche quel silenzio un po’ stupito che accoglie le canzoni meno conosciute. La bellezza del live è anche questa, la scaletta non deve essere scontata, bisogna mischiare le carte».

È possibile acquistare in prevendita i biglietti, tre gli ordini dei posti, due seduti e uno in piedi, ai botteghini del Sociale e online su Ticketone.it