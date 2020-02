Francesco Baccini live all'Officina della Musica di Como

Arriva all'Officina della Musica venerdì 28 febbraio uno dei più ecletttici e importanti cantautori italiani di sempre. Francesco Baccini si esibirà da solo accompagnandosi al pianoforte per raccontarsi in uno show esclusivo, intimo dove ci sarà spazio per i suoi grandi classici come Le donne di Modena e Ho voglia di immamorarmi e per le canzoni ironiche e taglienti come Giulio Andreotti e Margherita Baldacci. Francesco Baccini appartiene alla grande tradizione della scuola genovese ed è stato amico e collaboratore di Fabrizio De Andrè e nel 2011 ha omaggiato Luigi Tenco con un intero disco, bellissimo e osannato dalla critica.

Nel 2017 Francesco Baccini e Sergio Caputo hanno annunciato il loro singolo Le notti senza fine; nell'ottobre 2017, Chewing gum blues, title-track del suo ultimo album di inediti. Nel 2018 Baccini torna anche sul set nel film Credo in un solo padre dove interpreta Donato. Il film parla di violenza sulle donne, e al suo fianco recitano Massimo Bonetti, Flavio Bucci, scomparso in questi giorni, Maddalena Ischiale, Giordano Petri. Baccini è anche l'autore della colonna sonora della pellicola poi uscita nelle sale lo scorso anno.

Info e prenotazioni

info@notasunota.it - 3492803945