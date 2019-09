Fiorella Mannoia, in ottobre concerto "Personale" a Lugano

Fiorella Mannoia torna sul palco di Lugano per incontrare il suo pubblico e presentare dal vivo il suo nuovo album Personale. Prosegue così il successo del lavoro di inediti dell'artista romana uscito lo scorso 29 marzo e composto da 13 brani.

L’album è stato anticipato in radio dal singolo “Il peso del coraggio” (scritto da Amara e Marialuisa De Prisco), brano con un forte messaggio di rispetto e umanità; un invito a non perdere mai la speranza e la forza di mettersi in gioco. Il video del brano, girato da Gaetano Morbioli, ha già superato due milioni di visualizzazioni.

Fiorella torna ad esibirsi al Palazzo dei Congressi di Lugano il prossimo 26 ottobre 2019 dopo lo spettacolare concerto sold out del maggio 2017.