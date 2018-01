Finaz (Bandabardò) il 20 gennaio live a Cantù

Alessandro Finazzo, in arte Finaz, nasce a Volterra il 10 agosto 1969 e si avvicina alla musica all'età di 9 anni innamorandosi della chitarra grazie alla musica dei Beatles. Inizia a studiare chitarra classica per poi passare a studi di jazz presso la scuola "Centro Attività Musicali" a Firenze. A 13 anni inizia a suonare nelle orchestrine da ballo per guadagnare i primi soldi; a 15 anni scopre il rock di Hendrix e fonda i primi complessini con cui si esibisce nelle sale toscane e nei piccoli concorsi.

Durante l'università, Finaz continua a suonare e conosce Francesco Magnelli, all'epoca arrangiatore e collaboratore dei Litfiba. Nasce così una collaborazione intensa che lo porta al tour di Andrea Chimenti dove suona con Gianni Maroccolo (ex Litfiba) ed Enrico Greppi. Da qui scaturisce l'amicizia e la collaborazione con Enrico che porta alla fondazione della mitica Bandabardò all'inizio del 1993.

Accanto all'attività di chitarrista affianca quelle di produttore artistico e autore di colonne sonore: come produttore ha seguito i lavori di Folkabbestia, Working Vibes, Peppe Voltarelli, con il quale ha vinto il premio Tenco 2010, Porto Flamingo. Ha scritto per il cinema brani come Tempo 3 con Daniele Silvestri per il film "Cuori al verde", il brano Distratto ma però con Voltarelli per il film "Fuga dal call center", e sempre con Voltarelli la colonna sonora di "Tatanka" per la regia di Giuseppe Gagliardi, tratto da un libro di Roberto Saviano. Nel 2012 esce il suo primo disco "Guitar Solo", seguito da GuitaRevolution del 2015.

Il 20 gennaio Finaz torna sul palco del live club All'1&35circa per un atteso concerto.