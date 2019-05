The Final Show: la grande finale di Atomica Music Contest ai Giardini a lago di Como

Dopo quattro mesi in tour nei migliori live club comaschi, il Contest più esplosivo di Como giunge all’ultima fase: The Final Show, la grande finale di Atomica Music Contest!

Sabato 25 maggio, a partire dalle 15.00 ai Giardini a Lago di Como (zona locomotiva), andrà in scena la sfida finale che decreterà il vincitore della seconda edizione. Tutte e 30 le band che si sono esibite sui palchi di Nerolidio, Joshua Blues Club, BeBop, L'Officina della Musica e All'UnaeTrentacinqueCirca tornano live per provare ad aggiudicarsi la vittoria di Atomica!

Per questo finale davvero esplosivo, Atomica diventa un vero e proprio festival: alla Musica Live delle 30 band presenti sul palco si uniscono lo Street Food e la Birra Artigianale. All’interno del parco sarà infatti allestita un’area food con i burgers gourmet di Mystic Burger, la pizza al trancio di Che Pizza!, pesce fritto e griglia con Fuoco e Fiamme e il gelato artigianale di Gelateria Rossetti. Cuore pulsante dell’area food sarà Behop Distribuzione con il meglio del panorama Craft Beer italiano.

Fondamentale, come in tutta la Fase 2, il ruolo della Giuria Scelta: oltre 30 giudici, tra esperti del settore ed ospiti speciali, occuperanno le postazioni di giuria durante tutta la giornata, chiamati a valutare tutte e 30 le Band nella loro esibizione finale sul palco di Atomica. Tutto il pubblico, come da tradizione, farà parte della Giuria Popolare: tramite un sistema di voto digitale sarà possibile esprimere le proprie preferenze e sostenere i diversi Progetti.

Sul palco, oltre ad alcuni ospiti speciali e ai rappresentanti di tutte le entità che hanno sostenuto e supportato Atomica Music Contest nella sua seconda edizione, una squadra di presentatrici per un turnover tutto al femminile. L’accesso all’evento sarà totalmente gratuito.

Maggiori dettagli su The Final Show verranno svelati durante la conferenza stampa di martedì 21 maggio, a partire dalle 21.00, presso l’Ostello Bello di Como: un ulteriore momento per conoscere meglio i Protagonisti di Atomica e per prendere parte al Contest più esplosivo di Como prima dell’appuntamento finale. La conferenza stampa, dalle 22.00 alle 23.00, sarà trasmessa in diretta radio su CiaoComo Radio 89.4 e live sui canali social di Atomica.

Anche quest’anno Atomica Music Contest ha ricercato dei premi che possano far crescere e valorizzare i progetti musicali, premi che possano creare nuove opportunità per farsi sentire: il vincitore della seconda edizione avrà infatti la possibilità di affidarsi a Mirko Salcia per la realizzazione di un videoclip musicale.

Mirko Salcia, filmmaker comasco attivo sul territorio e allievo del Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano e della Prague Film School, ha collaborato con artisti del calibro di Ghali, Capo Plaza, Kaligola, OmniKage e Inquietude. Il Podio di Atomica Music Contest avrà inoltre diritto all’Atomica Reazione Tour: una serie di esibizioni live sui migliori parchi lombardi durante l’estate 2019.