Oltre 70 appuntamenti al Festival Ticino Musica

Oltre 70 gli eventi in programma dal 18 al 31 luglio per la ventitreesima edizione del Festival Ticino Musica in numerosi luoghi del Canton Ticino: un calendario ricchissimo che propone concerti di grandi maestri e giovani promesse, récital, un’Academy, un’opera prodotta dal Festival stesso e persino… musica contemporanea.

Il Festival verrà inaugurato la sera di giovedì 18 luglio nell’Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana (via Soldino 9, Lugano), con la première del “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti, messa in scena dalla squadra di cantanti, strumentisti, direttori e collaboratori dell’Opera studio internazionale “Silvio Varviso”, coordinati da Umberto Finazzi (direzione musicale) e Stefanie C. Braun (concetto scenico).

Il Festival è anche occasione per scoprire alcuni dei luoghi più belli e meno conosciuto del Canton Ticino, una perla tra tutte la Chiesa di San Bernardo al Curzútt, luogo raggiungibile soltanto a piedi con una suggestiva passeggiata in mezzo al bosco, dopo aver raggiunto il sentiero tramite un piccolo viaggio in teleferica. Un piccolo e preziosissimo scrigno, dalla splendida acustica, affacciato su un panorama che permette allo sguardo di correre attraverso l’intera regione di Bellinzona. Attorno a questo suggestivo monumento si distribuivano alcuni nuclei nei quali risiedevano in forma stanziale i moncarassesi fino al 1700. Di questi antichi insediamenti, l'unico nucleo che è resistito nel tempo è costituito dall'agglomerato di Curzútt, il cui valore storico e architettonico è stato per altro decretato con decisione governativa: il Consiglio di Stato ha infatti classificato questo agglomerato come nucleo meritevole di particolare protezione.