Festival Como Città della Musica a Villa Olmo, Villa del Grumello e Villa Erba

La XIII edizione Festival Como Città della Musica, edizione speciale, Note in Villa, è in programma da domenica 28 giugno a domenica 12 luglio 2020, per 15 giorni non-stop, in 3 location (inaugurazione a Villa Olmo domenica 28 giugno ed il giorno a seguire, lunedì 29 giugno): una prima settimana a Villa del Grumello (da martedì 30 giugno a lunedì 6 luglio), una seconda settimana a Villa Erba (da martedì 7 a domenica 12 luglio).

36 gli spettacoli in cartellone, con cadenza quotidiana, destinati a target di pubblico differenti, con una programmazione nelle corde del Teatro Sociale di Como/AsLiCo, resa possibile grazie al consolidarsi di importanti collaborazioni con quattro istituzioni del territorio: il Comune di Como, il Comune di Cernobbio, l’Associazione Villa del Grumello e Villa Erba. Il Festival inaugura con il concerto del pianista Orazio Sciortino, ad eseguire musiche di Franz Liszt, Gioachino Rossini, Robert Schumann, domenica 28 giugno a Villa Olmo, dove, nei primissimi anni, a partire dal 2008, la rassegna, ancora agli albori, iniziava a muovere i primi passi, cercando di portare la musica al di fuori delle mura canoniche del Teatro, per popolare luoghi cittadini, cari non solo a chi vi risiede, ma molto amati anche da turisti o visitatori, sede in diverse edizioni di alcuni Intorno al Festival.

Orazio Sciortino, Elena Ajani, Federico Toffano, Fatoumata Diawara, Eugenio Della Chiara, Mattia Petrilli, André Gallo, Stefano Bagnoli, Giuseppe Vitale, Stefano Zambon, Stefano Dragone, Giuseppe Califano, Loris Rossi, Goodfaith Quartet, Luigi Bonafede, Max Carletti, Gianluigi Corvaglia, Enrico Perelli, Giorgio Martano, Manuel Renga, Giacomo Leone, Francesco Auriemma, Sabrina Sanza, Andrea Gervasoni, Elena Pervoz, Sara Dho, Eleonora Moro, Sara Zanobbio, Paolo Camporesi, Ivo Randaccio, Davide Torlai, Raffaella Angelastri, solo alcuni degli artisti coinvolti in 15 giorni di musica non-stop.

Il programma contempla recite e laboratori della piattaforma Opera education, destinate alle famiglie, con la prima assoluta del progetto di Opera baby 2020, Si gioca e si cresce ovvero la storia di Gilda e Rigoletto, concerti lirici con i vincitori del 71° Concorso AsLiCo, appuntamenti con solisti, concerti da camera, momenti di danza, dialoghi con voce recitante, sessioni jazz; quasi tutti gli appuntamenti, della durata di 1 ora circa, sono stati previsti in doppia recita, per un pubblico rigorosamente contingentato e distanziato.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria, anche per ottemperare alle norme dettate dall’ordinanza della Regione Lombardia n.556 del 12/06/2020. Le prenotazioni potranno essere registrate a partire da martedì 23 giugno 2020, online www.teatrosocialecomo.com o presso la biglietteria del Teatro Sociale di Como (entrata da Piazza Verdi) con i seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00.

Sarà possibile prenotare un massimo di due biglietti fino ad un massimo di tre spettacoli.

In caso di pioggia gli eventi programmati nel parco di Villa Olmo si terranno all’interno di Villa Olmo, mentre quelli programmati nei parchi di Villa del Grumello e Villa Erba avranno luogo presso la Sala Bianca, Teatro Sociale di Como; verranno invece annullati, in caso di maltempo, i concerti all’alba.

Inoltre, in caso di condizioni meteo favorevoli, altri posti potranno essere resi disponibili sia online che presso la biglietteria, il giorno stesso degli spettacoli, sempre nel rispetto delle norme previste. Gli orari di infoline rimangono invariati, dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30, tel. 031, 270170.





Programma

Festival Como Città della Musica 28.06 – 12.07.2020 edizione speciale Note in Villa



VILLA OLMO - COMO



Domenica 28 giugno 2020, ore 19.00 e 21.00 MUSICA CLASSICA Aspettando la notte Orazio Sciortino, pianoforte Musiche di Franz Liszt, Gioachino Rossini, Robert Schumann, Orazio Sciortino



Lunedì 29 giugno 2020, ore 19.00 e 21.00 MUSICA E DANZA Dancing on Bach Elena Ajani, danzatrice Federico Toffano, violoncello Musiche di Johann Sebastian Bach



VILLA DEL GRUMELLO - COMO



Martedì 30 giugno 2020, ore 19.00 e 21.00 WORLD MUSIC Fatoumata Diawara Solo Fatoumata Diawara, voce e chitarra



Mercoledì 1° luglio 2020, ore 19.00 e 21.00 LIRICA Torniamo all’opera! Concerto dei vincitori del 71° Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici Giorgio Martano, pianoforte



Giovedì 2 luglio 2020, ore 21.00 e 22.30 MUSICA JAZZ We kids trio Stefano Bagnoli, batteria Giuseppe Vitale, pianoforte Stefano Zambon, contrabbasso



Venerdì 3 luglio 2020, ore 18.30 e 20.30 OPERA PER TUTTI Rigoletto. La compagnia di nuovo in viaggio Ispirato a Rigoletto di Giuseppe Verdi Regia di Manuel Renga Giacomo Leone, Il Duca di Mantova Francesco Auriemma, Rigoletto Sabrina Sanza, Gilda Andrea Gervasoni, Monterone/Sparafucile Elena Pervoz, Maddalena/Contessa di Ceprano Sara Dho, narratrice Giorgio Martano, pianoforte



Sabato 4 luglio 2020, ore 16.30 e 17.30 OPERA PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI OPERA BABY Si gioca e si cresce ovvero la storia di Gilda e Rigoletto Regia di Eleonora Moro Drammaturgia musicale di Giorgio Martano Sara Zanobbio, attrice Paolo Camporesi, fisarmonica Prima assoluta



Sabato 4 luglio 2020, ore 19.00 e 21.00 MUSICA CLASSICA Katharsis Mattia Petrilli, flauto Musiche di Carl Philipp Emanuel Bach, Arthur Honegger, Niccolò Paganini, Francis Poulenc, Georg Philipp Telemann



Domenica 5 luglio 2020, ore 5:15 MUSICA E POESIA HOPE Alba Stefano Dragone, attore Giuseppe Califano, pianoforte Musiche di Giuseppe Califano



Domenica 5 luglio 2020, ore 16.30 e 18.30 OPERA PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI OPERA KIDS Il guardiano e il buffone. Ossia Rigoletto (che ride e che piange) Regia di Simone Faloppa, Riccardo Olivier Drammaturgia musicale di Giorgio Martano Ivo Randaccio, Guardiano del museo Davide Torlai, Visitatore del museo Raffaella Angelastri, pianoforte



Lunedì 6 luglio 2020, ore 19.00 e 21.00 LIRICA Torniamo all’opera! Concerto dei vincitori del 71° Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici Giorgio Martano, pianoforte



VILLA ERBA- CERNOBBIO



Martedì 7 luglio 2020, ore 16.30 e 18.30 OPERA PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI OPERA KIDS Il guardiano e il buffone. Ossia Rigoletto (che ride e che piange) Regia di Simone Faloppa, Riccardo Olivier Drammaturgia musicale di Giorgio Martano Ivo Randaccio, Guardiano del museo Davide Torlai, Visitatore del museo Raffaella Angelastri, pianoforte



Mercoledì 8 luglio 2020, ore 19.00 e 21.00 MUSICA E POESIA HOPE Tramonto Stefano Dragone, attore Giuseppe Califano, pianoforte Loris Rossi, violoncello Musiche di Giuseppe Califano



Giovedì 9 luglio 2020, ore 21.00 e 22.30 MUSICA JAZZ Goodfaith Quartet Luigi Bonafede, batteria, pianoforte Max Carletti, chitarra

Gianluigi Corvaglia, sassofoni Enrico Perelli, organo Hammond



Venerdì 10 luglio 2020, ore 18.30 e 20.30 OPERA PER TUTTI Rigoletto. La compagnia di nuovo in viaggio Ispirato a Rigoletto di Giuseppe Verdi Regia di Manuel Renga Giacomo Leone, Il Duca di Mantova Francesco Auriemma, Rigoletto Sabrina Sanza, Gilda Andrea Gervasoni, Monterone/Sparafucile Elena Pervoz, Maddalena/Contessa di Ceprano Sara Dho, narratrice Giorgio Martano, pianoforte



Sabato 11 luglio 2020, ore 16.30 e 17.30 OPERA PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI OPERA BABY Si gioca e si cresce ovvero la storia di Gilda e Rigoletto Regia di Eleonora Moro Drammaturgia musicale di Giorgio Martano Sara Zanobbio, attrice Paolo Camporesi, fisarmonica



Sabato 11 luglio 2020, ore 19.00 e 21.00 MUSICA CLASSICA L’incanto delle corde Eugenio Della Chiara, chitarra Musiche di Niccolò Paganini, Franz Schubert, Fernando Sor



Domenica 12 luglio 2020, ore 5:15 MUSICA CLASSICA NOTE AL SORGERE DEL SOLE Opera e sogno Giorgio Martano, pianoforte Musiche di Claude Debussy, Enrique Granados, Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini



Domenica 12 luglio 2020, ore 19.00 e 21.00 MUSICA CLASSICA Pour invoquer Pan Mattia Petrilli, flauto André Gallo, pianoforte Musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij, Claude Debussy, Francis Poulenc, Richard Wagner