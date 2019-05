Musica da tutto il mondo: a Chiasso è quasi Festate

È una tradizione ormai consolidata, un appuntamento immancabile che dà avvio all’estate vissuta con gioia negli spazi urbani, pacificamente occupati dai suoni, dai colori, dai profumi del mondo. Festate giunge quest’anno alla XXIX edizione, che porterà a Chiasso alcuni fra i migliori interpreti e gruppi della World Music internazionale.

Per il 2019 il tema scelto è “L’Afrique c’est chic!”, espressione che intende rimandare all’importanza e alla storia della musica africana: Festate 2019 si propone come scopo quello di valorizzare la cultura di questo grande continente, capovolgendo uno stereotipo di questi tempi difficili in cui l’Africa viene percepita principalmente come problema. Non si tratta assolutamente di camuffare la realtà – la situazione socio-politica in Africa rimane estremamente grave per molte nazioni e per molti popoli; tuttavia, per questi due giorni a Chiasso si vuole porre l’accento sulla positività e sull’energia creatrice di popoli, culture e persone che resistono nonostante le difficoltà.

Focus particolare sulla dimensione femminile, che verrà messa in rilievo dalla presenza di grandi interpreti strumentali e vocali come la straordinaria bassista e cantante ivoriana Manou Gallo e dall’ensemble de Les Amazones d’Afrique, artiste che usano la musica come mezzo non solo per raccontare e comunicare la cultura della loro terra, ma per costruire un futuro basato su idee nuove di convivenza, rispetto e uguaglianza.

Incontrarsi a Festate acquista così anche il significato di fare vivere la solidarietà tra le donne del mondo intero, forti della loro diversità, della loro creatività e delle loro risorse, purtroppo, ancora oggi, in molti contesti inespresse; e in occasione della manifestazione nazionale sui diritti delle donne e sulle pari opportunità, il Municipio di Chiasso ha deciso che l’entrata di venerdì 14 giugno sarà gratuita per le tutte le donne.

Per due giorni, Chiasso si trasformerà in luogo ubiquo che travalicando tutti i confini, si aprirà su modi di essere, culture, musiche, gastronomia e tradizioni del mondo. Un viaggio musicale e sensoriale nel quale saremo coinvolti, e che toccherà oltre alle terre africane, anche le sponde del Portogallo, tradizionalmente terra di partenza verso nuovi mondi e nuove scoperte, quelle dell’Italia per approdare e concludersi “ BorderLine” in Svizzera.

Non meno degne di nota a tutto questo, anche le due appendici di Festate Verso Festate,e ScenaOff che nei loro programmi ampliano ulteriormente la proposta musicale e i significati di un progetto che aggrega enti, associazioni e che coinvolge un ampio e gioioso pubblico.

VERSO FESTATE 2019 (S. Pietro di Stabio)

VENERDÌ 7 GIUGNO 2019

• Lamorivostri, ore 21.00

• Rona Hartner, ore 22.30

• Dj Shin ore 24.00

SABATO 8 GIUGNO 2019

• Djelem do Mar, ore 21.00

• Daniele Sepe e Lavinia Mancusi, ore 22.30

• Dj Shin ore 24.00

FESTATE 2019 (Piazza del Municipio, Chiasso)

VENERDÌ 14 GIUGNO 2019, ore 20.45

• Re-Funk

• Manou Gallo

• Modena City Ramblers

SABATO 15 GIUGNO 2019, ore 20.45

• Ayom

• Les Amazon d’Afrique

• Jupiter & Owkness

SCENAOFF (Posteggi Municipio, Chiasso)

VENERDÌ 14 GIUGNO 2019

• Easy Sunset

• leMox

SABATO 15 GIUGNO 2019

• The Black Heidis

• Luka Rude Boy

SPAZIO OASI (piazzetta di Via Vela, dietro palazzo AGE)

SABATO 15 GIUGNO 2019

Conferenza, Foyer Cinema teatro, ore 18.00

Discorso, palco principale, ore 22.00 ca.

SPAZIO LAMPO (via Livio 16, Chiasso)

SABATO 15 GIUGNO 2019

Inaugurazione mostra «FM» - FMottini e FMartins, ore 18.30

BIGLIETTI FESTATE

Entrata una sera (venerdì / sabato)

CHF 10.- / Euro 10

Entrata due serate

CHF 15.- / Euro 15

Ragazzi fino ai 16 anni

Entrata gratuita

Venerdì 14 giugno

Ingresso libero per le donne

Non sono previste prevendite. I biglietti possono essere acquistati alle casse, in Piazza Bernasconi, la sera dei concerti.