Federico Sirianni a Como per L'Officina dei Cantautori

Federico Sirianni, genovese ma adottato in età adulta da Torino, sarà ospite dell'Officina della Musica di Como, all'interno della rassegna dedicata ai cantatuori, venerdì 14 dicembre alle 21.

Il Premio Tenco, per voce diretta del mai troppo rimpianto Amilcare Rambaldi, lo ospita sul palco dell'Ariston di Sanremo come miglior esordiente del 1993, ma ci vogliono dieci anni di percorsi sghembi per l'uscita del primo disco, "Onde clandestine" (Warner, 2002).

Il santo è l’ultimo lavoro discografico: canzoni che raccontano frammenti di contemporaneità con gli occhi e l'anima di un essere umano che comincia ad avere più passato che futuro. Il santo cammina sulle acque agitate di un'esistenza che scorre sempre più veloce e che riporta a galla, un po' sfocate e un po' deformate, come viste attraverso i vetri di un acquario, le immagini dei fatti accaduti e di ciò che sta accadendo.