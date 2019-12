The Fat Monkees e Space Country sul palco del live club All'1&35circa

La musica torna a Cantù nel 2020 con il primo concerto dell'anno. Venerdì 3 gennaio i classici degli anni 50/60 rivisti in chiave garage rock dai The Fat Monkees.

Laura Matarazzo, Luca Sassi e Giuseppe Magnelli presentano invece sabato 4 gennaio 2020, sempre sul palco del live club all’UnaeTrentacinqueCirca, il progetto Space Country.



Tre percorsi musicali individuali apparentemente distanti tra loro – dal pop al musical, passando per il folk, nel caso di Laura, dagli studi classici in conservatorio alla passione per l’alternative country per Luca, dall’indie-rock alla musica d’autore per Giuseppe – si incrociano e si fondono in un suono del tutto personale, decisamente contemporaneo ma con radici ben affondate nella tradizione, anche popolare, italiana e internazionale.



La musica di questo trio è il prodotto di una serie di contrasti risolti. La nostalgia di sottofondo viene infatti illuminata da squarci evocativi di speranza e, allo stesso modo, le note cristalline ed eteree si mischiano a contaminazioni elettriche e impulsi sintetici.



Laura Matarazzo: voce + synth

Luca Sassi: chitarra acustica + elettronica

Giuseppe Magnelli: chitarra elettrica