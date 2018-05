European Opera Days invadono Como di note

Per la loro dodicesima edizione, domenica 6 maggio, gli European Opera Days non potevano sognare un tema migliore. La Commissione Europea ha istituito il 2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale, per "rafforzare l'identità europea attraverso l'istruzione e la cultura”. Il patrimonio culturale è parte integrante del lavoro di un Teatro, ma non solo. Ecco perché il Teatro Sociale di Como - AsLiCo ha deciso di coinvolgere, grazie alla collaborazione con il Comune di Como e il Comune di Cernobbio, alcuni musei del territorio, luoghi di grande cultura locale e non. Il Teatro Sociale ha così organizzato per il 6 maggio alcuni concerti ad ingresso libero in cui la musica si interseca all’arte visiva.

La giornata non potrà che aprirsi al Teatro Sociale, nella splendida cornice della Sala Bianca, per l’appuntamento delle ore 11.00 con Camera con Musica. A seguire, alle ore 11.30 Arie in Villa, con protagonisti i Vincitori del 69° Concorso AsLiCo nell’atmosfera liberty di Villa Bernasconi, il nuovo museo interattivo e innovativo di Cernobbio.

Al pomeriggio si torna a Como, in due importanti musei della città. Alle 15.30 il concerto L’Arte della Musica farà risuonare Beethoven e Šostakovič nella sezione Novecento della Pinacoteca Civica, mentre alle 18.00 con La Scienza della Musica le note invaderanno il Tempio Voltiano.

Sala Bianca del Teatro Sociale, ore 11.00

Sonate Lontane

J. Brahms, Sonata n. 3 in re minore op. 108

S. Prokof’ev, Sonata n. 2 in re maggiore op. 94bis

C. Debussy, Sonata in sol minore L 148

Violino Sofia Manvati

Pianoforte Margarita Bakurina

Villa Bernasconi, ore 11.30

Arie in Villa

V. Bellini, Come per me sereno (LA SONNAMBULA) - Eccomi in lieta vesta (I CAPULETI E I MONTECCHI)

G. Rossini, Ah! Mes amis (LA FILLE DU RÉGIMENT)

G. Donizetti, Quel guardo il cavaliere (DON PASQUALE) - Chiedi all’aura lusinghiera (L’ELISIR D’AMORE) - Una furtiva lagrima (L’ELISIR D’AMORE)

G. Verdi, Caro nome (RIGOLETTO) - È il sol dell’anima (RIGOLETTO)

con Vincitori del 69° Concorso AsLiCo per Giovani Cantanti Lirici

Soprano Gloria Giurgola

Soprano Maria Laura Iacobellis

Tenore Nico Franchini

Pianoforte Giorgio Martano



Pinacoteca Civica, ore 15.30

L'Arte della Musica

L. V. Beethoven, Sonata n.3 in La maggiore per violoncello e pianoforte op. 69

D. Šostakovič, Sonata in re minore per violoncello e pianoforte op. 40

Pianoforte Lavinia Bertulli

Violoncello Luca Giovannini



Tempio Voltiano, ore 18.00

La Scienza della Musica

W. A. Mozart, Sonata in do maggiore per pianoforte a quattro mani K 521

F. Schubert, Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, op. 103, D. 940

J. Brahms, Danza ungherese per pianoforte a quattro mani in re minore n. 2 - Danza ungherese per pianoforte a quattro mani in fa diesis minore n. 5

Pianoforte Emma Pestugia, Martina Consonni