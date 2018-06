Un'estate rock tra Como e Pusiano, tutti i concerti in programma

Si va delineando il programma musicale dell'estate 2018 a Como. Anche quest'anno, grazie soprattutto ad alcune storiche rassegne, riuscirà ad offrire agli appassionati, un calendario di tutto rispetto. Il primo evento che segnaliamo è il Wow Music Festival, una due giorni rock, ma non solo, molto atteso soprattutto dai più giovani che si svolge al Tempio Voltiano di Como. Tra gli ospiti che si contenderanno il palco il 29 e 30 giugno ricordiamo in ordine di apparizione Viito, Selton, Galeffi, Diamine, Coma_Cose e Ghemon.

Prestigiosissime, all'interno del Festival Como Città della Musica, le presenze in Arena a Como. Tra i migliori cantautori italiani della sua generazione, pluri-premiato artista, adorato da critica e pubblico, con numerosi dischi e pubblicazioni alle spalle ed esibizioni che si trasformano in opere prime, ritorna a Como il 7 luglio Vinicio Capossela accompagnato dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini. Il concerto propone una selezione di brani in cui le canzoni diventano labirinti, le parole si perdono tra ottoni, fiati e violini in un affascinante percorso musicale in cui la musica originale di Vinicio si confronta e si fonde con le armonie della Filarmonica Arturo Toscanini, tra le più importanti orchestre sinfoniche italiane, con la direzione artistica a cura di Stefano Nanni. Domenica 15 luglio gran finale del Festival con Francesco De Gregori. Si chiama semplicemente TOUR 2018 il nuovo tour che partirà il 6 luglio dalla Cavea di Roma e lo vedrà impegnato sui palcoscenici delle più belle e prestigiose località italiane e che, grazie a MyNina Spettacoli, arriverà finalmente a Como per la prima volta.

Steve Earle & The Dukes tornano finalmente in Italia, dopo un’assenza che si protrae dal 2005, per un unico appuntamento live mercoledì 4 luglio al Parco Comunale di Pusiano (CO). Steve Earle & The Dukes saranno in concerto con i brani dell’ultimo progetto discografico: So You Wanna Be An Outlaw, un album in cui il country si coniuga con il rock per narrare le piccole grandi storie delle persone comuni. Ci sarà poi spazio per i grandi successi del leggendario artista americano: Guitar Town, El Corazon, Copperhead Road, uscito 30 anni fa. L'evento sarà la ricca preview di una due giorni ormai storica e molto attesa dai fan, il Buscadero Day, la kermesse live che da anni offre sempre a Pusiano una strepitosa carrellata di concerti. Il calendario della due giorni che si svolgerà il 21 e 22 luglio è ancora in via di definizione ma alcuni ospiti sono già stati annunciati dagli organizzatori: Los Pacaminos & Paul Young, Tom Chacon, Orphan Brigade, Jono Manson e James Maddock.