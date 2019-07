Estate a Como: musica in città per bar e ristoranti

Nasce musica in ogni dove: a luglio e agosto più di 100 concerti sparsi tra città e provincia. Blues, jazz, swing e soul animeranno l’estate comasca al servizio di bar e ristoranti della città. Music For Green continua nel suo scopo di reinserire e divulgare la musica in centro e non solo, in un periodo storico dove ce n’è veramente bisogno.

La formula è la stessa: piccoli concerti nei dehors adiacenti ai locali, in versione acustica nel rispetto del vicinato e prevalentemente nella fascia oraria dell’aperitivo. “Forti del successo che ha ottenuto la Como Jazz Week” dice il presidente Gabriele Gambardella “spingiamo sull’acceleratore e proponiamo una serie sempre più fitta di appuntamenti.

mercoledì 3 luglio

Como in Blues

con T-Roosters (Tiziano Galli alla voce e chitarra e Marcus Tondo all’armonica)

BLUES

ore 19.00 • PreTesto (via Albertolli 5, Como CO)

giovedì 4 luglio

Swing All Around

con Calabrò Coi Colibrì

SWING

ore 18.00 • Da Pietro (piazza del Duomo 16, Como CO)

Dixie Time

con Roberto Meroni al clarinetto e Nino Frasio al banjo

DIXIELAND

ore 19.00 • Ristorante In Teatro (piazza Verdi 11, Como CO)

Soul Night

con Carolina Pasinetti alla voce e Tommaso Lando alla chitarra

SOUL

ore 20.00 • Vittoria Cafè & Bistrot (piazza Vittoria 32, Como CO)

venerdì 5 luglio

Dixie Time

con Claudio Pietrucci Trio

DIXIELAND

ore 19.00 • Caffè Duomo (piazza del Duomo 7, Como CO)

Swing All Around

a cura di Music For Green

SWING

ore 20.00 • Osteria del Beuc (via Cavallotti 1, Cernobbio CO)

sabato 6 luglio

Swing All Around

a cura di Music For Green

SWING

ore 18.30 • Il Sorso (piazza Volta 8, Como CO)

Aperitivo all’ombra del Duomo

con Shorty Joe Dj

FUNKY

ore 19.30 • Bar Argentino (via Pretorio 1, Como CO)

domenica 7 luglio

Soul Night

con Cecilia Stallone alla voce e Alex Mandelli alla chitarra

SOUL

ore 19.00 • Posta Design Hotel (piazza Volta 8, Como CO)