Erba Music Fest: musica live ogni sabato

In questa estate povera di eventi nel capoluogo comasco, viene in soccorso Erba dove c'è chi si dà da fare per organizzare serate all'insegna del divertimento e della buona musica. Tutti i sabati sera nello spazio all'aperto dell'Hotel Leonardo Da Vinci va in scena l'Erba Music Fest: una serie di concerti rock a partire alle 21.30 con possibilità, a partire dalle 20, di cenare con prelibatezze alla carta preparate dallo Chef Conti.

Questo il calendario dei concerti e le band che si esibiranno:

11 luglio - Cani Sciolti

18 luglio - Teo e le veline grasse

25 luglio - Noxout

1 agosto - Deja Vu

Prenotazioni: 339.3738371