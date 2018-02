Edward Abbiati live a Cantù per ricordare Luciano Re

Domenica 25 febbraio, alle ore 19, a Cantù il palco del Live Club All'1&35circa ospista il concerto Edward Abbiati, leader dei Lowlands. La serata, organizzata dall’Associazione Mescalina. in ricordo ricordo dell'amico Luciano Re, cultore della buona musica, appassionato di viaggi, innamorato dell’Irlanda, fine conoscitore della letteratura anglosassone, ironico commentatore delle “tragedie” giornaliere di Trenord, giornalista puntiglioso e amante del suo lavoro, scrittore, giocatore, allenatore ed esperto di pallacanestro, ma anche fine compagno di nottate a giocare a calcetto (quello da bar). Luciano è stato tante “persone”.

Durante la serata, per i soci dell'Associazione Mescalina, si potrà rinnovare l'iscrizione, oppure portare nuove persone per l'iscrizione. Saranno in vendita il libro e il segnalibro dedicati a Luciano Re.

Qualche anno fa Chris Cacavas, membro fondatore dei leggendari “Green On Red”, ora residente in Germania, ed Edward Abbiati pubblicarono un disco scritto a quattro mani intitolato Me and the Devil”. Pubblicato tramite varie etichette in UK, Scandinavia, USA e Italia, il disco venne definito “Capolavoro” da Blue Bottazzi che aggiunse “Un garage rock rurale psichedelico visionario come un film”.

Il disco è stato successivamente ristampato in vinile, mentre è del 2016 l'omaggio dei Lowland & Friends al grandissino Townes Van Zandt.