Dr. Feelgood and The Black Billies in concerto All'1e35circa

Il carismatico frontman, Dr Feelgood, venerdì 24 gennaio sul èpalco del live club All'1&35circa di C antù, alle 21.30. racconterà aneddoti e curiosità che catturano l’attenzione del pubblico, con la stessa capacità di coinvolgimento dimostrata al microfono di Virgin Radio, dal 2010 infatti Maurizio Faulisi (Dr Feelgood) sveglia il popolo del rock con il suo show mattutino, dalla più importante radio rock nazionale.



Accompagnato da The Black Billies, la formazione dal vivo celebra le radici della musica americana, come hanno fatto tempo prima Creedence Clearwater Revival, Blasters e BR549. Il repertorio si basa sulle canzoni meno popolari originariamente eseguite da artisti della prima generazione rock & roll come Buddy Holly, Fats Domino e Elvis Presley, da star del country come Johnny Cash, Hank Williams, Webb Pierce, blues come Lazy Lester e Slim Harpo e da nomi storici del bluegrass come Bill Monroe e Flatt & Scruggs.



Grazie all’approccio inequivocabilmente rock & roll, i Black Billies riescono a far apprezzare sonorità roots del periodo che va dai tardi anni ’40 fino ai primi ’60 anche ad un pubblico non avvezzo al suono vintage. Per magia le vecchie canzoni di 60, 70 anni fa riprendono vita e si dimostrano attuali, almeno quanto alcuni altri pezzi più moderni presi in prestito da Marty Stuart, Radney Foster e Fabulous Thunderbirds anch’essi parte dello show.



Sul palco

Maurizio Faulisi - Voce e Chitarra

Mariano Marin - Telecaster

Cosimo Dell’Orto - Basso e Voce

Fabio Nobile - Piano e Voce

Raffaello Migliarini - Batteria