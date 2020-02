Doppio live a Como dei Sulutumana

Due gli appuntamenti ravvicinati a Como con le canzoni dei Sulutumana. Il primo, sabato 8 febbraio, alle 21, in occasione della Festa della Comunità La Sorgente. Musica e narrazione con Sulutumana ed Elisa Salvaterra (attrice). Lo spettacolo si svolgerà all'Auditorium Gallio, via Vincenzo Barelli.

Il secondo vedrà il gruppo guidato da Gian Battista Galli concedersi nel noto spetatcolo omaggio a Fabrizio De André insieme ad Alfredo Scogna. Nel nome del Faber si tiene sabato 15 febbraio, alle 21, alla Piccola Accademia Teatrogruppo Popolare di Via Castellini 7.

Dopo la pubblicazione dell’album Vadavialcù e il battesimo live delle nuove canzoni durante il tour estivo, culminato al Teatro Sociale, i Sulutumana tornano quindi ad esibirsi in città con un altro doppio appuntamento. Il pretesto è anche la promozione della versione in vinile a tiratura limiatate 33 giri del già citato Vadavialcù: un 33 giri con una confezione originale ed ecosostenibile curata, come era stato per il formato digitale, dall’artista Enrico Cazzaniga e dal grafico Fabrizio Bellanca. Per questi concerti i Sulutumana si esibiscono nell'ormai classica formazione in trio: Gian Battista Galli alla voce e fisarmonica, Nadir Giori al basso e contrabbasso, Francesco Andreotti alle tastiere.