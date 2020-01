Doña Oxford in concerto All'1&35circa

Doña Oxford, in concerto sul palco del live club All'1&35circa di Cantù, lunedì 13 gennaio, alle 21.30, è una cantante, cantautrice e tastierista straordinaria, piena di sentimento e appassionata della vecchia scuola. La voce Soul e il suo amore per il piano Rock & Roll si fondono per creare un suono unico che molti hanno paragonato a "Gladys Knight incontra i Rolling Stones".

Come tastierista, Doña ha suonato con molte leggende del rock e del blues tra cui Keith Richards, Van Morrison, Roger Daltry, Albert Lee, Buddy Guy, Bob Weir, Levon Helm, Son Seals, Hubert Sumlin, Julia Fordham, Harry Shearer, Judith Owen, Chris Farlowe, Andy Fairweather Low, Mike Berry, Shakin 'Stevens, Steve Lukather, Leland Sklar e il suo idolo, l'ex sideman di Chuck Berry e Father of Rock & Roll Piano, Mr. Johnnie Johnson.

Conosciuta come "Goddess Of Soul, Blues & Boogie", Doña porta la sua band impertinente e piena di sentimento in tutto il mondo, in tournée in 22 paesi e 48 Stati. Oltre a registrare 4 album da sola, trova anche il tempo di suonare su numerosi album e colonne sonore vincitori di Grammy e Handy tra cui il successo al botteghino di Eddie Murphy “Norbit”, il film di Martin Lawrence “Welcome Home Roscoe Jenkins” e divertente Senior Comedy Central “Senior Skip Day”.