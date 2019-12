Dona Flor per il solstizio d'inverno a Cantù

Sabato 21 dicembre, sul palco del live club All'UnaeTrentacinqueCirca si festeggia la notte più lunga dell'anno, il solstizio d'inverno, e l'avvicinarsi del Natale, con uno spirito gitano: sulle calde note dei Dōna Flor, come in un'antica balera in viaggio per il mondo, ci gusteremo il bere, l'allegria, le canzoni, i colori.



Dōna Flor è una band composta da 5 musicisti (voce, fisarmonica/violino, chitarra, contrabbasso, percussioni), che propone un repertorio dal sapore prevalentemente sudamericano e gitano, una "free etnomusic" fatta di brani tradizionali e inediti, sonorità capoverdiane, ma anche tradizionali balcanici e klezmer, con arrangiamenti originali e contaminazioni jazz. E' una musica di frontiera, un mosaico di colori e mescolanze che portano l'ascoltatore in viaggio verso terre lontane; ma sempre terre dell'uomo, in cui le emozioni si impastano di musica e spingono le radici oltre confine.



Il progetto nasce nel 2015, e nel tempo diventa un contenitore ricco di esperienze e collaborazioni artistiche e musicali, anche legate al mondo dello spettacolo, in particolare al circo contemporaneo.



Nella sua filosofia rivendica la bellezza e la forza del femminile, portando canti di donne di diversi luoghi del mondo e tradizioni.

Il desiderio di dare spazio e valore alla bellezza musicale delle culture "altre", sta portando Dōna Flor ad aprirsi a collaborazioni con artisti e musicisti di diversa provenienza e background musicale, soprattutto nell'ambito del Folk e della Etnomusic.

Cecilia Fumanelli: voce

Simone Riva: chitarra

Giulia Larghi: violino

Max Confa: contrabbasso

Massimiliano Malavasi: percussioni

Genere

Free Etnomusic | Free folk

Web Site

www.donaflormusic.com

Instagram

donaflor.music