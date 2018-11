Da Don Giusto a Rebbio si suona per Como Accoglie

Sabato 17 novembre al Teatro Nuovo di Rebbio una non stop musicale per un concerto benefit a favore di Como Accoglie, organizzazione di volontariato attiva nell’assistenza quotidiana alle persone migranti fuoriuscite dall’accoglienza, e non solo.Dalle 16.30 alle 23.30 si alterneranno sul palco cinque gruppi musicali con interventi di Don Giusto alle 20.45, Welcome Refugees e l’associazione Lachesi alle 18,00.

A presentare l’evento Lele Gambardella (Lelecomplici) e Matteo Giudice (Hornitorincos)



16.30/17 presentazione

17/18 Jelly Roll - Feat.: Fabio Amodio alla batteria

18.30/19 Rumore di gente

19/20 Summit

21/22 Hornitorincos

22/23 7 grani



Jam finale