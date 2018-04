Don Dilego, dalla Big Apple a Cantù

Don Dilego, che in molti ricordano a Cantù anche insieme a Jesse Malin, al quale ha regalato il suo generoso e prezioso contributo nell’album Love It To Life, sarà in concerto sul palco del live club All'1&35circa giovedì 12 aprile alle 21.

Il rocker newyorkese ha pubblicato nel 2016 l’ottimo Magnificent Ram A, probabilmente il suo disco più bello, illuminato da brani solari ed elettrici come A Wishful Poem e Drive Like Pirates.

In questo nuovo live, accompagnato dai suoi Turistas, ci sarà spazio anche per le belle canzoni dei suoi precedenti lavori come The Lonestar Hitchhiker - molto apprezzato dalla critica per la ricerca dell linee melodiche e delle armonie vocali che lo avvicinano molto al cantautorato californiano degli anni Settanta, The Lonestar Companion e Photographs of 1971. Insomma un altro appuntamento di gran qualità come oramai da decenni offre la storica venue canturina.