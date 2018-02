Diego Esposito e Jerry Dugger per il weekend live a Cantù

Diego Esposito, live sabato 10 febbraio al live club All'1&35corca, è un cantautore classe 1986, toscano per caso, i genitori campani partirono da Napoli in cerca di un futuro e si fermarono per casualità a Castelfiorentino, dal quale non se ne sono più andati. Nel 2006 Diego si trasferisce da Milano iscrivendosi e diplomandosi al MAS (music - arts & show), si rende conto più chiaramente della sua inclinazione autorale, approfondisce lo studio della chitarra, pianoforte e tecnica vocale. La sua scrittura è zucchero e limone fra i denti, agrodolce e genuina, come i gesti di un tempo, come quando con un sorriso si chiedeva il pane al vicino. Un linguaggio efficace e semplice, pieno di guizzi freschi che ne contaminano l'essenza, ama riscoprire la qualità e la bellezza di una certa melodia italiana, cosa che il nostro panorama musicale ad oggi forse ha perso. Traduce in musica le sue esperienze e le sue influenze che vanno da Lucio Dalla a Damien Rice, dal sole della Toscana, a illusioni di indipendenza delle grigie periferie milanesi, e di quel tutto e tanto altro che a ognuno di noi passa per la vita. Da anni si esibisce quotidianamente live in piccole-medi contesti, finalista più volte a Musicultura e Sanremo Lab collabora in qualità di autore con Paolo Lagosta e Lenny De Luca presso lo studio Lagosta Bross. Nel 2016, durante la realizzazione del suo primo album intitolato E’ più comodo se dormi da me, Esposito conosce il cantautore Zibba, che, colpito dal suo lavoro, decide di collaborare alla realizzazione dell'album offrendo la sua collaborazione artistica e facendogli aprire gli ultimi concerti del suo tour. Lo scorso anno arriva la vittoria di Area Sanremo 2017 con il brano Voglio stare con te.

Da New York, invece, sabato 11 febbraio, il ritorno a Cantù tanto atteso del fantastico soul blues man Jerry Dugger una vera istituzione nei club newyorkesi. Durante lo show sarà come essere catapultati nella Big Apple. Ad accompagnarlo Heggy Vezzano, una vera leggenda della chitarra blues, da anni con i più affermati musicisti americani e con le star nazionali quali Nina Zilli e Francesco Renga. Alla batteria con loro il vero metronomo del blues Pablo Leoni e all'armonica il maestro Franco Limido.