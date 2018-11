De Sfroos soldout: "Tour de Nocc" fa il pienone al Sociale, ad aprile si replica

Annunciata solo una settimana fa, la tappa comasca del nuovo "Tour de Nocc" di Davide Van de Sfroos è praticamente soldout. A disposizione per l'appuntamento al Sociale del 22 marzo ci sono ancora solo qualche decina di biglietti che andranno esauriti prestissimo. Un successo che ha spinto gli organizzatori, My Nina Spettacoli, ad annunciare una seconda data , sempre al Teatro Sociale, in aprile; presto verrà ufficialmente comunicato il giorno del bis.

Il tour, che debutterà a Lecco il prossimo 29 dicembre, unica tappa prevista nel 2018, vedrà in scaletta, oltre ai brani più famosi del suo repertorio in veste totalmente rivisitata, alcune ballate inedite mai eseguite prima. L’artista darà vita ad un grande e unico spettacolo in grado di ricreare una suggestiva atmosfera teatrale notturna con sfumature swing e jazz. Per l’occasione, Davide Van De Sfroos sarà accompagnato sul palco dai musicisti Angapiemage Galliano Persico (violino, tamburello, cori), Riccardo Luppi (sax tenore e soprano, flauto traverso), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori) e Francesco D’Auria (batteria, percussioni, tamburi a cornice, hang). «Voglio celebrare il mio passato nascosto proponendo delle ballate dimenticate sotto i lampioni e dare uno sguardo al futuro - racconta Davide Van De Sfroos - un viaggio notturno alla ricerca dei brani nei cassetti dimenticati. Una musica che cercherà di ritracciare ombre familiari con tinte nuove».

Queste le data del tour in continuo aggiornamento:

Sabato 29 dicembre - Teatro Cenacolo Francescano, Lecco

Venerdì 4 gennaio – Pentagono, Bormio

Giovedì 15 gennaio - Teatro Argentia, Gorgonzola

Sabato 29 gennaio – Teatro Cagnoni, Vigevano

Venerdì 1 febbraio - Teatro Auditorio, Cassago Magnago

Sabato 9 febbraio - Sala Teatro LAC, Lugano

Sabato 23 febbraio – Creberg, Bergamo

Giovedì 14 marzo – Teatro Ciak, Milano

Venerdì 15 marzo – Teatro Openjobmetis, Varese

Venerdì 22 marzo - Teatro Sociale, Como

Tba Aprile - Teatro Sociale, Como

I biglietti dei concerti sono disponibili in prevendita su Ticketone e sui circuiti interni dei teatri.

Recentemente Davide Van de Sfroos ha pubblicato il romanzo “Ladri di foglie”, edito dalla casa editrice La Nave di Teseo. Ricordiamo infine che Davide Van De Sfroos sarà ospite a Figino del Light of Day il 9 dicembre.