De Sfroos raddoppia le date a Como e Lecco

Come avevamo anticipato in questo articolo, la tappa comasca del nuovo "Tour de Nocc" di Davide Van de Sfroos è già soldout. Un successo che ha spinto gli organizzatori, My Nina Spettacoli, ad annunciare una seconda data , sempre al Teatro Sociale. Ora c'è l'ufficialità: il bis a Como si terrà il 16 aprile 2019. Stesso discorso per Lecco, dove l'artista lariano aprirà il tour il 29 dicembre 2018 al Teatro Cenacolo Francescano e dove, anche in questo caso, è stata aggiunta una seconda data per il 30 dicembre 2018. I biglietti saranno disponibili da domani alle 16 online su Tickeone e sui circuiti interni dei teatri.

Il tour, che già si annuncia come un successo, vedrà in scaletta, oltre ai brani più famosi del suo repertorio in veste totalmente rivisitata, alcune ballate inedite mai eseguite prima. L’artista darà vita ad un grande e unico spettacolo in grado di ricreare una suggestiva atmosfera teatrale notturna con sfumature swing e jazz. Per l’occasione, Davide Van De Sfroos sarà accompagnato sul palco dai musicisti Angapiemage Galliano Persico (violino, tamburello, cori), Riccardo Luppi (sax tenore e soprano, flauto traverso), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori) e Francesco D’Auria (batteria, percussioni, tamburi a cornice, hang). «Voglio celebrare il mio passato nascosto proponendo delle ballate dimenticate sotto i lampioni e dare uno sguardo al futuro - racconta Davide Van De Sfroos - un viaggio notturno alla ricerca dei brani nei cassetti dimenticati. Una musica che cercherà di ritracciare ombre familiari con tinte nuove».

Intanto, il prossimo 9 dicembre, Davide Van De Sfroos sarà l'ospite d'onore del Light Of Day di Figino Serenza. La line up di quest’anno lascia immaginare bellissime sorprese e collaborazioni, considerata la presenza del leggendario batterista di Bruce Springsteen e della E Street Band Vini “Mad Dog” Lopez. Sul palco ritroveremo anche il bluesman Guy Davis, candidato lo scorso anno ai grammy nella categoria blues insieme ai Rolling Stones, l’infaticabile rocker del New Jersey Joe D’Urso, cuore e anima del Light of Day, il giovane songwriter Anthony D’Amato e l'attesissimo Jeffrey Gaines, che scalò le vette delle classifiche americane con una personale rivisitazione chitarra e voce del brano In your Eyes di Peter Gabriel.