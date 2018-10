Dan Stuart in concerto, il viaggio di Marlowe Billings fa tappa a Cantù

Il programma del live club All'1&35circa di Cantù riparte a novembre con un altro grande concerto americano. A salire sul palco, venerdì 2 novembre, sarà Dan Stuart, un’altra icona del rock a stelle e strisce. Già leader e fondatore dei Green on Red - la leggendaria band di Tucson (Arizona) a cui si deve, insieme soprattutto ai Dream Syndicate, la nascita in California del movimento Paisley Undergound - Stuart ha pubblicato anche cinque album a suo nome. Dopo l'ottimo Marlowe's Revenge del 2016, un disco che non nascondeva le sue ferite con amarezza, sarcasmo e amore durante un lungo viaggio attraverso notti piene di paura, l'artista losangelino ha pubblicato quest'anno un nuovo lavoro molto importante: The Unfortunate Demise of Marlowe Billings, un disco e un romanzo. Entrambe le opere sono una sorta percorso noir attraverso paesaggi stranieri reali e immaginari, sublimi e orribili, e si chiedono se l'amore possa sopravvivere in un mondo di violenza e tradimento. L'alter ego di Stuart, Marlowe Billings, è la guida musicale e immaginaria di questo viaggio che si può gustare anche comodamente seduti in poltrona: in effetti si può ascoltare il disco mentre si legge il libro, raddoppiando così il piacere. Che diventa però sublime quando tutto questo racconto avviene in concerto, con Stuart sul palco a riprendere il volante.