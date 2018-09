Dan Baird riporta il rock americano a Cantù

Mentre a ottobre sono già annunciati tra gli altri gli Spain, Mary Gauthier e Willie Nile, il Live Club All'1&35circa è già attivo anche a settembre con le sue proposte americane. Il 17 sono infatti attesi Dan Baird & Homemade Sin per una serata di puro rock'n' roll. Dan Baird è l’ex leader dei The Georgia Satellites, band cardine di un certo boogie-hard rock degli anni ’80, in vetta alle classifiche con il brano Keep Your Hands to Yourself. Una volta sciolti i GS, Dan Baird si è dedicato alla carriera solista dal 1992, sotto le produzioni di Brendan O’ Brien e Rick Rubin. Insieme agli Homemade Sin, Dan Baird ha poi pubblicato sette dischi, tra cui due strepitosi live tra il 2005 e il 2017.