Il rock dei Daily Thompson fa tappa a Cantù: chitarra, basso e batteria made in Dortmund

Influenzati dal grunge, dal garage e dall'indie rock il suono dei tedeschi Daily Thompson è ricco di rumore, indie-blues e stoner-rock. Le nuove canzoni del terzo album "Thirsty" è uscito lo scorso novembre dopo un lungo stop: niente spettacoli, niente festival, solo scrivere e suonare, scartare e rielaborare le canzoni. Le estese jam e il totale abbandono dei riff tipici del genere hanno dato i loro frutti: il nuovo programma musicale dei Daily Thompson è vario e contiene anche alcune novità. Per esempio, la bassista Mercedes canta una parte da solista su "Roots" e non supporta solo il cantante con i cori come. Con canzoni come "Nowhere", "Brown Mountain Lights" e, ultima ma non meno importante, "Stone Rose", la band ha anche alcune soprese da offrire. Ifine, Stefan Mengel completa la band alla batteria.

Sebbene la band sia abitualmente costantemente in tournée, la produzione discografica resta importante: singoli e album come il debutto omonimo nel 2014, mentre nel 2016 la band ha pubblicato il secondo album, "Boring Nation". Assolutamente da non perdere per tutti gli amanti venerdì 8 febbraio, alle 21.30, sul palco del live club All'1&35circa di Cantù.