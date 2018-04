From Berlin to Cantù, ecco i Wedge

I Wedge arrivano da Berlino e giovedì 5 aprile, alle 21, saranno in concerto sul palco del live club All'1&35circa di Cantù. Il loro suono è arcaico, estremamente efficace, "fatto da solida roccia" sopattutto nelle loro incredibili performance dal vivo. I Wedge fondono principalmente elementi di classic rock, garage anni '60, suoni psichedelici con una adeguata dose di gioia.

Ancor prima che la band decidesse il proprio nome, il loro primo album in studio era già stato registrato (originariamente progettato per essere una demo) e subito pubblicato dall'etichetta italiana Heavy Psych Sounds nel novembre 2014. Il disco si è esaurito dopo poco tempo e i Wedge si sono messi presto al lavoro per registrare nuove canzoni. Il loro ultimo album Killing Tongue è stato rilasciato lo scorso 9 febbraio 2018. Appuntamento imperdibile quindi con una delle band tedesche, con radici musicali americane, più interessanti del momento.