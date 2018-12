Cuori in festa per Kalongo, concerto in San Fedele a Como

Si rinnova il tradizionale appuntamento natalizio con il concerto a favore del Dr. Ambrosoli Memorial Hospital di Kalongo, promosso e organizzato da Fondazione Ambrosoli. “Cuori in festa per Kalongo”, questo il titolo scelto per il concerto di quest’anno che vede la collaborazione del Coro di Oliver della Scuola Oliver Twist di Cometa, perché saranno proprio i ragazzi, protagonisti di questo tradizionale appuntamento, ad allietare il pubblico con le loro voci, il loro entusiasmo e passione per il canto. Un canto di gioia per cuori in festa.

La Fondazione Ambrosoli per questa edizione ha scelto Cometa, associazione radicata sul territorio comasco, luogo di origine di padre Giuseppe Ambrosoli, con cui condivide il valore dell’educazione e della formazione dei giovani. Infatti come il metodo Cometa educa i ragazzi attraverso la bellezza della musica e li guida a imparare attraverso l’esperienza, così la Fondazione Ambrosoli supporta le giovani donne ugandesi a costruirsi un futuro grazie alla Scuola di Ostetricia St. Mary’s e l’ospedale di Kalongo, fondati da padre Giuseppe.

La Fondazione Ambrosoli e il coro di Oliver presentano un concerto di Natale che vuole creare un ponte simbolico tra l’Italia e il Nord Uganda grazie alle giovani generazioni, a esemplificazione anche del percorso di recupero dal disagio che tanti hanno sperimentato e vivono. I canti proposti, tratti da repertori vicini alle espressioni contemporanee del mondo giovanile, esprimono così le varie e sfaccettate tappe di questo cammino, travagliato, ma carico di vita e di speranza.

In un momento dell’anno che più di ogni altro ci avvicina agli altri, il concerto benefico a favore dell’Ospedale di Kalongo, che padre Giuseppe Ambrosoli fondò nel 1957 in nord Uganda insieme alla Scuola di Ostetricia St. Mary’s, è l’occasione per la Fondazione di far pervenire il proprio saluto natalizio e ringraziare la città di Como, gli amici, i donatori e i sostenitori, che da sempre le sono vicini nel sostenere i progetti del Dr. Ambrosoli Memorial Hospital di Kalongo, nella remota savana nord ugandese.

Coro di Oliver - Scuola Oliver Twist di Cometa

ll Coro di Oliver nasce nel 2013 all’interno della Scuola Oliver Twist con l’intento di dare visibilità espressiva al metodo di Cometa: educare attraverso la bellezza e imparare facendo esperienza insieme a maestri, come nelle antiche botteghe artigiane. Attualmente l’organico è composto da circa 50 elementi, prevalentemente ragazzi tra i 12 e i 18 anni. L’elezione della musica a dimensione fondamentale della proposta educativa della scuola, ebbe il suo primo e decisivo impulso nel 2009 grazie all’incontro col Maestro Riccardo Muti, per poi prendere forma e partire dal coinvolgimento di Angelo Nicastro come direttore artistico e curatore di un progetto musicale espressamente pensato per la Oliver Twist.

Il Coro di Oliver Twist vuole rappresentare un’esperienza del tutto innovativa e dinamica nel panorama dei cori giovanili italiani. Il presupposto di base è quello di un coinvolgimento totale della persona e delle sue potenzialità espressive: canto, parola e movimento si integrano in un unico linguaggio del corpo che va scoperto ed educato. Il modello di riferimento è, fin dall’inizio, quello del Chicago Children’s Choir, oggi sempre più partnership attiva del percorso musicale intrapreso, grazie ai ripetuti scambi ed incontri avvenuti in questi anni e all’entusiasmo con cui la loro direttrice, Josephine Lee, si è coinvolta nel mondo di Cometa.

