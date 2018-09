Corsi e ripercorsi: all'Officina della Musica di Como va in scena la scuola genovese

Sabato 8 settembre all'Officina della Musica di Como "La scuola genovese rappresentata da Armando Corsi" accompagnato per l'occasione da Luca Giugno. Alle 18 presentazione del libro Corsi ripercorsi di Vera Torriere concerto serale. Corsi dialoga con il giornalista Maurizio Pratelli

Dalla prefazione di Enrico De Angelis

Come cultore storico della “canzone d’autore” a me è sempre interessato quel magico miscuglio tra parole e musica che è appunto la canzone. La melodia applicata a versi poetici, autentici, ispirati.

Poi è arrivato Armando Corsi. Mi sono dapprima incantato alle sue acrobazie strumentali, alle sue armonie, alla sua fantasia. Ma non è tutto. Ho poi cominciato a sentirlo “suonare” alla chitarra anche cose che all’origine sono appunto canzoni, che cioè all’origine hanno in sé delle parole. E ho messo “suonare” fra virgolette perché ho improvvisamente scoperto che Armando, in una magia raddoppiata, faceva suonare, appunto, pure le parole. Era come se da quella sua chitarra uscisse anche il testo, la canzone nel suo insieme organico, con le emozioni e i soprassalti che lo strumento della parola di solito procura. Ecco, lo strumento di Armando non è solo la chitarra, ma un tutt’uno di linguaggi: quello della poesia in senso lato, nella sua accezione più estesa e universale.

Insomma, abbiamo visto giusto, al Club Tenco, assegnandogli nel 2015 il Premio “I Suoni della Canzone”, destinato a quei musicisti che hanno saputo valorizzare al meglio, fiancheggiandola, la forma-canzone. E stiamo parlando, scusate se è poco, di samba e bossanova, di tango e milonga, di fado e flamenco, delle canzoni di Tenco, Modugno, Lauzi, Gaber, De André, Guccini, Vinicius De Moraes, Chico Buarque de Hollanda, o quelle di certi suoi compagni di viaggio che si chiamano Ivano Fossati, Samuele Bersani, Francesco Baccini, Max Manfredi, e meglio ancora compagne, visto il suo sempiterno debole per il genere femminile: Ornella Vanoni, Anna Oxa, Roberta Alloisio, Antonella Serà, Daniela Garbarino, Maria Pierantoni Giua, Jade, e la stessa Vera Torrero che cura questo libro.

