Chi fermerà la musica? Non il coronavirus: concerto in streaming all'Officina della Musica di Como

In giorni in cui anche la musica dal vivo ha dovuto fermarsi a seguito delle disposizione per arginare il contagio da coronavirus, occorre inventarsi qualcosa. Lo ha fatto l'Officina della Musica di Como che ha deciso di organizzare un concerto a porte chiuse con diretta streaming. Un'idea originale nell'attesa che presto si posso tornare ad ascoltare la musica sotto il palco.

Domenica, dalle ore 21.00, l'evento intitolato "Chi femerà la musica? Non il coronavirus"può essere seguito sulla pagina Facebook di @officinadellamusicacomo

Si esibiranno per l'occasione

Franco Silano tastiere

Guido Bergliaffa basso

Cecilia Casella voce

Marco Porritiello batteria

Roberto Quadroni sax

Special Thanks: Salvioni Brothers



In questa occasione gli organizzatori chiedono a a tutti coloro che li hanno seguiti in questi tre anni, o che vorranno farlo domenica per la prima volta, il massimo sostegno psicologico. Ed economico. Per chi volesse infatti sarà possibile fare una donazione tramite PayPal utilizzando come riferimento il numero di telefono dell' Officina della Musica: 3492803945. I fondi verranno utilizzati per coprire le spese di gestione di questa difficile settimana.