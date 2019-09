Conciorto allo Spazio Gloria di Como con Biagini e Carlone

Venerdì 27 settembre vi aspetta alle 21, allo Spazio Gloria, un evento speciale a sostegno della campagna #manchitunellaria. In scena, con le verdure sonanti, il Conciorto di Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone (Banda Osiris)

Conciorto

Un progetto musicale di Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone (Banda Osiris) che unisce tecnologia e natura. Attraverso la scheda elettronica Ototo (arduino based) e grazie all’acqua presente negli ortaggi, le verdure stesse diventano strumenti musicali, riescono ad emettere suoni (in quanto conduttori di elettricità) formando una vera e propria tastiera di verdure, oltre a chitarra, sax e flauto. Ma il Conciorto non è solo verdure che suonano e creano stupore, è canzoni originali che parlano del rapporto tra l’uomo e la natura, racconti di orti immaginari appartenuti a musicisti (David Byrne, Damon Albarn, Thom Yorke) registi (François Truffaut), è teatro e movimento, poesia e divertimento, crea meraviglia e incanta il pubblico di ogni età. Eseguito in tutta la penisola, in Svizzera, Galles, Inghilterra e Portogallo, il Conciorto ha prodotto due album, un libro e numerosi video musicali che parlano di natura e musica.

E prima del concerto, alle 20:00

"A CENA COL PRESIDENTE"

un ricco buffet preparato dal presidente del Circolo Arci Xanadù Enzo D'Antuono, ottimo cuoco! ;) Per il buffet è necessario prenotare scrivendo a prenotazionigloria@gmail.com

