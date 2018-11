Concerto dei Sulutumana a Cernobbio per la Colletta Alimentare

Sulutumana in concerto a Cernobbio sabato 17 novembre 2018 per lanciare la Giornata Nazionale delle Colletta Alimentare 2018. Una serata insieme, rivolta a tutti, per invitare la cittadinanza a partecipare alla raccolta di cibo per i poveri.

Un’opportunità, questo evento di lancio, anche finalizzato alla raccolta fondi (l'ingresso è a offerta libera) per sostenere le spese vive della Colletta Alimentare, nata, innanzitutto, dalla sensibilità dei Sulutumana.

Il concerto si svolgerà al Palazzetto di Cernobbio, sabato 17 novembre dalle ore 21. L’idea è quella di passare una serata insieme a chi lo vorrà, riproponendo le ragioni e raccontando le storie della Colletta e ascoltando le fantastiche storie raccontate nelle canzoni dei Sulutumana.