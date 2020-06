Villa Carlotta: ripartono i concerti sul Lago di Como. Ecco le regole per partecipare in tutta sicurezza

Il 3 luglio riparte la stagione concertistica di Villa Carlotta grazie alla collaborazione con Lakecomo International Music Festival. Alle 17:30 va in scena il primo dei 5 concerti. Al pianoforte, Roberto Cacciapaglia, che presenta ora in concerto gli inediti del suo ultimo lavoro Diapason, in una versione solistica dell’album in cui il pianoforte e il suo suono saranno elemento centrale e unico. Incentrato sulla purezza del suono, Diapason è un’imperdibile occasione per assaporare dal vivo, in un contesto reso ancora più intimo dal numero ristretto di posti, la musica di Roberto Cacciapaglia, i suoi ultimi lavori e alcuni dei brani che l’hanno reso noto al grande pubblico dagli esordi fino alla colonna sonora dell’Albero della Vita per Expo a Milano.

Gli altri concerti

Tutti a partire dalle 17.30:

17 luglio Duo Grandesso (sax e fisarmonica) CROSSOVER;

31 luglio Enzo Ligresti (violino) Valter Favero (pianoforte) ELFENMUSIK;

14 agosto Giorgio Costa (pianoforte) CHIARO DI LUNA

21 agosto Miquel Tamarit (clarinetto), Renata Benvegnù (pianoforte) ROMANZA.

Come partecipare a un concerto

Partecipare ad uno spettacolo non sarà semplice come prima, ma nemmeno così diverso.