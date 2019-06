Music for Green, arriva a Como la settimana del jazz

“W la Città viva!” è lo slogan di Music For Green Events per l’estate comasca. Con l'obiettivo che la musica a Como torni ad avere un ruolo da protagonista. Questa settimana dedicata a Como Jazz Week vuole essere il primo passo per costruire una nuova e attiva rete musicale a Como, visti i numerosi consensi al progetto e le adesioni a questa rassegna. L'impegno non è soltanto in città ma anche in provincia: il Blevio Summer Festival, che si terrà dal 12 al 14 luglio, e il Tremezzina Music Festival, che si terrà dal 12 al 14 agosto, ne sono la prova tangibile.

Ecco tutto il programma di Como Jazz Week



MARTEDÌ 11 GIUGNO

M. Scoca, M. Furian e L. Meneghello – Jam Session

ore 21.00 • Quaranta4 (via D’Annunzio 44, Casate CO)

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO

D. Spezia e P. D’Aloisio

ore 17.30 • PreTesto (via Albertolli 5, Como CO)

R. Romeri e N. Frasio

ore 19.00 • Vintage Jazz (via Olginati 14, Como CO)

G. Mariani, S. Tomelleri e A. Guareschi

ore 20.00 • Osteria del Beuc (via Cavallotti 1, Cernobbio CO)

M. Bozza e A. Usai

ore 21.00 • Krudo Como (piazza Volta 25, Como CO)



GIOVEDÌ 13 GIUGNO

MorethanFunker

ore 18.00 • Albergo Terminus (Lungo Lario Trieste 14, Como CO)

R. Migliardi, G. Cereghetti e L. Sirianni

ore 18.15 • Da Pietro (piazza del Duomo 16, Como CO)

F. Borghetti e M. Turati

ore 18.45 • Arte Dolce Lyceum (via Cesare Cantù 36, Como CO)

M. Bragato e F. Santi

ore 19.00 • Vintage Jazz (via Olginati 14, Como CO)

M. Porro, L. Baldasso e Y. Biscaro

ore 19.15 • Mystic Burger (via Diaz 78, Como CO)

V. Lanfranconi e S. Peduzzi

ore 19.30 • Osteria Cantinafrasca (via Regina 55, Cernobbio CO)

F. Calabrò, G. Tarocco e G. Boron

ore 19.45 • Blacket (piazza San Fedele 30, Como CO)

A. Pozzi e M. Giussani

ore 20.00 • Vittoria Cafè & Bistrot (piazza Vittoria 32, Como CO)



VENERDÌ 14 GIUGNO

D. Matola, L. Mazzoni e A. Astore

ore 17.45 • Bar Il Cortiletto (via Bonanomi 21, Como CO)

G. Larghi e C. Pietrucci

ore 18.00 • Caffè Duomo (piazza del Duomo 7, Como CO)

C. Castelnuovo e S. Fedetto

ore 18.15 • Bar Ariston (via Rovelli 13, Como CO)

A. Cervellino, M. Bonetti e F. Isella

ore 18.30 • Piazza Pinchetti (Como CO)

M. Danese e S. Pennini

ore 18.45 • Garden Cafè (via Varesina 235, Como CO)

I. Tosca e M. Aliffi

ore 19.00 • Vista Palazzo (piazza Cavour 24, Como CO)

C. Uboldi, B. Piperno e M. Ruviaro

ore 20.00 • Osteria Petronilla (via Milano 10, Albavilla CO)

R. Quadroni e P. Camporini

ore 21.30 • Lighthouse (via Garibaldi 59, Como CO)



SABATO 15 GIUGNO

F. Minardo e S. Di Pisa

ore 18.00 • Tina Beretta (via Rusconi 22, Como CO)

Roda de Choro de Bologna

ore 18.15 • Enoteca Castiglioni (via Rovelli 17, Como CO)

E. Cannone e V. Gordo

ore 18.30 • Il Gap (via Sirtori 12, Como CO)

S. Zingg, N. Alexandre e V. Felice

ore 18.45 • Il Sorso (piazza Volta 8, Como CO)

Dj RoundMidnight

ore 19.30 • Bar Argentino (via Pretorio 1, Como CO)

Dj Shorty Joe

ore 20.00 • No Name (piazza Volta 33, Como CO)



DOMENICA 16 GIUGNO

Virgil DeNice

ore 18.00 • Quaranta4 (via D’Annunzio 44, Casate CO)

R. Meroni e D. Lavizzari

ore 18.15 • La Nouvelle Galerie (piazza del Duomo 19, Como CO)

S. Olivieri e A. Sabino

ore 18.30 • Fresco Cocktail Shop (viale Lecco 23, Casate CO)

Hit Hot Swing Trio

ore 19.00 • Il Sorso (piazza Volta 8, Como CO)

Choro de Rua Trio

ore 19.30 • La Pòsa (via Cuccio 1, Porlezza CO)

LUNEDÌ 17 GIUGNO

M. Pellegrini e F. Savatteri

ore 18.30 • Ristorante In Teatro (piazza Verdi 11, Como CO)



MARTEDÌ 18 GIUGNO

Blue Organ Trio (con Gigi Cifarelli)

ore 21.00 • Krudo Como (piazza Volta 25, Como CO)