Colapesce live all'Ostello Bello di Como

Lorenzo Urciullo (aka Coapesce) è uno dei talenti più liberi e luminosi della nuova scena italiana. Lo prova un percorso a prova di bomba fatto da tre album che hanno riscosso i favori di pubblico e critica (“Un meraviglioso declino”, “Egomostro” e lʼultimo “Infedele”, prodotto con IOSONOUNCANE e Mario Conte) e che hanno reso Lorenzo un talento unico, capace di unire la forma canzone pop più pura con la sperimentazione.

Prima di prendersi una lunga pausa, Colapesce partirà per un minitour europeo accompagnato solo dalla sua chitarra acustica, la voce e gli effetti. Un modo per presentare le canzoni di “Infedele” nella maniera più vicina possibile a quella in cui sono state scritte. Una band di sei elementi che comprende: Adele Nigro degli Any Other alla chitarra, al sax tenore e alla seconda voce, Andrea Gobbi al basso e ai cori; Giannicola Maccarinelli (JoyCut) alla batteria, Mario Conte alle tastiere, programming e cori e Gaetano Santoro al sax baritono. Uno spettacolo unico e visionario, dal forte impianto teatrale e carico di suggestioni. La sua è una vera e propria dichiarazione dʼamore nei confronti della musica libera, fuori dai vincoli di genere e dalle regole.

A Como, all'Ostello Bello, Colapesce si esibità alle 21 in un live chitarra, voce ed effetti.