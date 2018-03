Clap! Clap! Torna Marker al Teatro Sociale di Como

Diventato ormai appuntamento fisso della Stagione Notte per gli under 35, ecco un nuovo evento della collaborazione tra Teatro Sociale di Como e Marker, progetto di intrattenimento culturale nato ad inizio 2014 con l’obiettivo di creare un format artistico innovativo per il panorama comasco e italiano. Marker darà vita sabato 14 aprile ad una nuova serata che non mancherà di stupire e meravigliare il proprio pubblico con musica, intrattenimento, e soprattutto una forte impronta culturale e sociale.

La cifra stilistica di Marker consiste nel dare uguale significato a tutto ciò che comunica all’interno di un evento e quindi sia l’impianto scenografico/luci sia il programma musicale che l’allestimento sono pensati in forma ogni volta rinnovata.

Il biglietto è acquistabile dal 16 Marzo in prevendita e online sul sito o presso la biglietteria del Teatro Sociale di Como, negli orari di apertura. Il costo del biglietto è di 15€.

Il programma musicale

• Clap! Clap!, ovvero l’imperdibile live di quello che viene considerato uno dei più grossi produttori di musica elettronica in Europa, artista unico capace di rimescolare le carte della world music e fonderle con il mondo dell’hip hop, del footwork di Chicago e della musica house. Il suo ultimo album “A Thousand Skies” uscito a febbraio 2017 per Black Acre ha ulteriormente consacrato le sue doti da producer a livello internazionale. Un mix in cui intervengono anche il cantante sudafricano Bongeziwe Mabandla, il duo berlinese OY, il beatmaker italiano HDAAD e la band sudafricana Jonh Wizard;

• Go Dugong è il moniker di Giulio Fonseca, produttore e musicista piacentino di base a Milano.

Cultore e ricercatore di suoni “globali”, nelle sue produzioni si innestano ritmi, lingue, strumenti, field recordings e campioni provenienti da tutto il mondo; un collage di suoni a cui Go Dugong lavora con la passione del collezionista e la meticolosità dell’artigiano. Il risultato è percorso da un’energia unica, l’energia di una vita globale che non si ferma mai.

• TMSO è il moniker di Tommaso Colella, dj e produttore di Torino.

Fondatore del marchio “Mobbing”, nome di una delle più apprezzate e note club nights torinesi che, dal 2011 ad oggi, ha portato in Italia alcuni tra i più importanti artisti della scena Indie – IDM internazionale. Tommaso suona attivamente in diverse città e festival italiani tra cui Club To Club festival, TOdays, Varvara e OSS.