Anche Chiasso riparte: al via Voci e Not(t)e

Dopo mesi di chiusure e distanze forzate - che hanno imposto anche la sospensione della stagione teatrale - il Cinema Teatro ha allestito per il suo pubblico una rassegna “extra”, tutta estiva. Extra nell’accezione di “straodinario”, “non usuale”, con una programmazione, una cornice e un calendario che per il teatro di Chiasso rappresentano una primizia. Inoltre extra in quanto richiama soprattutto il suo significato originario, ossia “fuori”, “all’esterno”. Gli spettacoli infatti saranno allestiti su un palcoscenico open air installato davanti all’entrata del Cinema Teatro: in questo modo la storica struttura chiassese, malgrado non possa accogliere il pubblico nei suoi spazi interni nella forma tradizionale, resta protagonista e filo conduttore della rassegna. Gli spettatori potranno accomodarsi nell’Amphitheatrum creato sul piazzale e su via Dante Alighieri, in piena sicurezza e nel rispetto delle distanze sociali previste.

La rassegna estiva si svolgerà fra sabato 20 giugno e venerdì 24 luglio 2020. È stata battezzata VOCI E NOT(T)E, titolo che evoca l’anima comune degli spettacoli proposti: sotto un cielo notturno, si offriranno al pubblico parole, suoni, musica e la magia che tutto ciò che la cultura teatrale porta con sé. Si inizia “con il botto”, con l’energia senza limiti della band ticinese The Vad Vuc sabato 20 giugno; il palco open air sarà poi riservato alla comicità eclettica di Francesca Reggiani (sabato 27 giugno) e quindi alle appassionate atmosfere tanguere di Amanda Sandrelli accompagnata dal Duo Bandini Chiacchiaretta (venerdì 3 luglio); ancora risate sabato 11 luglio con Roberto Ciufoli (ricordate la La Premiata Ditta?) e la sua carrellata di tipologie umane. Venerdì 24 luglio sarà di nuovo la musica a trascinare il pubblico, con la maestria dei Barocchisti diretti da Diego Fasolis.

Programma

• Sabato 20 giugno 2020, ore 21.30

THE VAD VUC IN CONCERTO

2000-2020 Venti La Tour

• Sabato 27 giugno 2020, ore 21.30

(in caso di cattivo tempo, domenica 28 giugno 2020, ore 21.30)

D.O.C. - DONNE D’ORIGINE CONTROLLATA

Scritto da Francesca Reggiani, Valter Lupo e Gianluca Giuliarelli

Con FRANCESCA REGGIANI

Produzione Pierfrancesco Pisani – Isabella Borettini per INFINITO TEATRO

• Venerdì 3 luglio 2020, ore 21.30

(in caso di cattivo tempo, sabato 4 luglio 2020, ore 21.30)

ALFONSINA Y EL MAR: STORIA DI TANGO E PASSIONI

Con AMANDA SANDRELLI (voce recitante)

e il DUO BANDINI-CHIACCHIARETTA:

Giampaolo Bandini chitarra

Cesare Chiacchiaretta bandoneon

Musiche di Astor Piazzolla e Carlos Gardel

• Sabato 11 luglio 2020, ore 21.30

(in caso di cattivo tempo, domenica 12 luglio 2020, ore 21.30)

TIPI. Recital comico antropologico

Di e con ROBERTO CIUFOLI

Luci Giuseppe Filipponio

Musiche di Antonio Vivaldi

Produzione Argot

• Venerdì 24 luglio 2020, ore 21.30

(in caso di cattivo tempo, sabato 25 luglio 2020, ore 21.30)

I BAROCCHISTI - DIEGO FASOLIS

Musiche di G. Paisiello

Prenotazione e biglietti

Tutti gli spettacoli prevedono un biglietto unico al prezzo di 20 franchi. La prenotazione, possibile da giovedì 4 giugno 2020, è obbligatoria; viene effettuata accedendoal sito www.centroculturalechiasso.ch, pagina del CinemaTeatro, dove è stato predisposto un link con formulario di riservazione. È previsto unicamente il sistema di pagamento elettronico tramite carta (PostFinance Card, VISA, MasterCard).

La prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre le ore 18.00 del lunedì che precede lo spettacolo. Il biglietto verrà rimborsato in caso di annullamento della serata o nell’eventualità che lo stesso venga interrotto nei primi trenta minuti.

Per informazioni sono a disposizione l’indirizzo e-mail cultura@chiasso.ch e il numero telefonico +41 58 122 42 72.

Misure di sicurezza

La platea a cielo aperto – lo Spazio Amphitheatrum - avrà a disposizione un massimo di circa 250 posti a sedere, numerati, assegnati dall’organizzazione (non sarà possibile scegliere i posti). Le sedie verranno collocate a distanza di sicurezza una dall’altra, nel pieno rispetto delle disposizioni delle autorità. Nel caso di prenotazioni cumulative da parte di membri dello stesso nucleo familiare, coppie e conviventi, le sedie potranno essere accostate. L’organizzazione si riserva il diritto di conservare i dati registrati al momento della prenotazione, per il tempo utile e nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità.

L’area riservata al pubblico sarà transennata. L’accesso alla platea su Via Dante Alighieri sarà possibile dall’incrocio con Via Fontana da Sagno (ovest) e da via Vela (est). Personale di sicurezza e del teatro sarà a disposizione del pubblico per il controllo e l’accompagnamento. Via Dante Alighieri tra il Cinema Teatro e il m.a.x. museo sarà chiusa al traffico dalle ore 7.00 alle ore 24.00; la stessa a partire dall’incrocio con Via Fontana da Sagno così come Via Verdi saranno chiuse dalle 18.00 alle 24.00.

Orari al m.a.x. museo

In concomitanza con gli spettacoli, il m.a.x. museo (adiacente al Cinema Teatro) prevede un’apertura prolungata delle proprie sale in occasione della mostra ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966) Grafica al confine fra arte e pensiero. L’accesso sarà possibile fra le ore 20.00 e le ore 21.30.