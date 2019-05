Como e Cernobbio: la Diga Foranea, viale Geno e Villa Erba ospitano Piano City Milano

Piano City Milano è all’ottava edizione e per il terzo anno, con una formula sempre più ricca e varia, torna sul Lago di Como, grazie alla collaborazione con il Teatro Sociale, Aslico.

In programma, per domenica 19 maggio nelle tre postazioni della Diga Foranea, di Viale Geno e di Villa Erba a Cernobbio, un ricco palinsesto di concerti che contempla pagine indelebili dei compositori più noti nel repertorio pianistico (da Johann Sebastian Bach a Sergej Rachmaninov, da Fryderyk Chopin a Fazil Say, da Claude Debussy a Scott Joplin, da Wolfgang Amadeus Mozart a Bèla Bartòk).

La postazione di Villa Erba, il cui programma è interamente curato dal Conservatorio di Como, offre al pubblico concerti nella suggestiva cornice della Villa Antica dalla mattina al tardo pomeriggio di domenica.

Piero Bonasegale – Direttore di Villa Erba – dichiara: “Prosegue la volontà di valorizzare anche a livello culturale tutto il compendio, sia attraverso una maggiore fruizione della Villa Antica, del Galoppatoio e del Parco, sia attraverso alcune manifestazioni culturali. Piano City è una splendida iniziativa e siamo felici di poterla ospitare”.

Il Programma concertistico ospitato a Villa Erba

ore 11.00

Enrico Di Maggio

Johannes Brahms, Tre intermezzi op.117

Fryderyk Chopin, Scherzo n. 2 op. 31

Sergej Prokofev, Sonata n. 1 op. 1

ore 11.45

Sophia Zanoletti

Felix Mendelssohn Bartholdy, Fantasia in fa diesis minore op. 28

Franz Liszt, Les cloches de Genève

Fryderyk Chopin, Scherzo in si minore op. 20

ore 12.15

Bruno Billone

Ludwig van Beethoven, Sonata in re minore op. 31 n. 2 “La tempesta”

Claude Debussy, Suite Bergamasque Prélude, Menuet, Clair de lune, Passepied

ore 14.00

Marco Devoli

Gabriel Fauré, Barcarolle n. 3 in sol bemolle maggiore op. 42

Isaac Albéniz, Iberia, Primo quaderno

Evocación, El puerto, Fête-Dieu à Seville

ore 14.30

Roberta Giorgio

Johann Sebastian Bach - Ferruccio Busoni, Chorale Prelude BWV 639 “Ich ruf' zu dir, Herr"

Franz Liszt, Ave Maria (Die glocken von Rom)

Isaac Albéniz, Fête-Dieu à Seville

Erik Satie, Les Fils des Étoiles

I. La Vocation

II. L’Initiation

III. L’Incantation

Aleksandr Skrjabin, Sonata n.9 op. 68

Franz Liszt, Mephisto Waltz

ore 15.30

Emilio Lorenzo Spangaro

Ludwig van Beethoven, Sonata in mi bemolle maggiore op. 31 n. 3

Maurice Ravel, Valles nobles et séntimentales

Fryderyk Chopin, Fantasia in fa minore op. 49

Dalle ore 16.00 alle ore18.00 Postazione Suona TU