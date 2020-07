Cernobbio: a Villa Bernasconi tornano musica e mostre

Per il mese di luglio Villa Bernasconi a Cernobbio (CO) propone un ricco programma di concerti e permette di accedere alle visite guidate a Villa Erba con biglietto ridotto. Aperta anche la mostra “Fiori narrati” con la rara litografia di Alphonse Mucha.

Il primo appuntamento del mese sarà il concerto inaugurale del Festival “Musica con vista” organizzato dalla Fondazione dei Concerti di Milano che fa parte del Comitato AMUR, in collaborazione con Le Dimore del Quartetto. Si terrà lunedì 6 luglio 2020 alle ore 21 nel Giardino di Villa Bernasconi con il Nerida Quartett.

Il programma musicale: L. Boccherini, Quartetto op. 39, G213; L. van Beethoven, Quartetto n.10 op.74 in mi bem. magg. "delle arpe". Posto unico euro 10,00 - Prenotazione obbligatoria a info@scoconcerti.it o telefonando al numero 02/66984134 - www.soconcerti.it . In caso di maltempo il concerto si terrà presso la Chiesa del SS. Redentore di Cernobbio.

Per l’occasione, il Museo di Villa Bernasconi resterà aperto oltre l'orario di chiusura, si potrà quindi accedere fino alle 21. Prenotazione obbligatoria con entrate contingentate a questo link:

Inoltre chi vorrà potrà approfittare di una cena nel borgo storico di Cernobbio, in un locale tipico e rappresentativo dell'enogastronomia lariana. L' Osteria del Beuc rimarrà aperta anche il lunedì sera (nonostante sia giorno di chiusura abituale) e la sua proprietaria Claudia Visconti offrirà l'aperitivo a chi vorrà cenare (prima o dopo il concerto e comunque previa prenotazione) presso il ristorante. www.osteriadelbeuc.it - tel. 031341633 - info@osteriadelbeuc.it

Per i lunedì successivi, sarà la rassegna La Grande Musica di Cernobbio – V Edizione a proporre tre concerti in Villa Bernasconi, organizzati da Fondazione La Società dei Concerti in collaborazione con il Comune di Cernobbio.

Lunedì 13 luglio, ore 19 e in replica alle ore 21 , nello scenario della sala da pranzo di Villa Bernasconi, concerto con Ivanna Speranza, soprano, e Enrica Ciccarelli, pianoforte. Eseguiranno musiche di Tosti.

Lunedì 20 luglio, ore 21 , nel Giardino di Villa Bernasconi, concerto con Valerio Lisci, arpista, e Carola Zosi, violinista. Saranno eseguite musiche di Vitali, Massenet, Mascagni, Rossini. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all'interno della Chiesa del SS Redentore di Cernobbio.

Lunedì 27 luglio, ore 21 , nello scenario della sala da pranzo di Villa Bernasconi, concerto del Trio Kaufman con musiche di Beethoven e Dvoràk.

Biglietti a 10 euro con prenotazione obbligatoria a angela@soconcerti.it | 02 66984134.

Non solo!

Lunedì 20 e 27 luglio , i ladri di storie in visita al Museo di Villa Bernasconi potranno rubare splendide melodie e arricchire la loro esperienza: durante le visite delle 15.30-16.00-16.30, infatti, compreso nel biglietto di ingresso, sarà possibile assistere alla performance di una pianista che suonerà il pianoforte a coda Pleyel situato nella sala da pranzo. Un’occasione da non perdere!

Inoltre, a partire da sabato 4 luglio , tutti i week end (sabato e domenica) si terranno delle visite guidate a Villa Erba a cura dell’Associazione Mondo Turistico: i possessori del biglietto per Villa Bernasconi potranno usufruire del biglietto ridotto (8 euro invece di 10) per la visita guidata a Villa Erba. Per prenotazioni: Fiorella 348.5114649

Fino al 20 settembre , inoltre, il museo di Villa Bernasconi sarà arricchito da “Fiori narrati”, un’esposizione di opere di alcuni fra i più noti pittori e illustratori a cavallo fra Otto e Novecento, per i quali la bellezza femminile e quella della natura non erano intese solo come pura decorazione, ma interpretavano il sogno di un universo di eleganza e armonia da ricercare fra le mura domestiche.

Tra le opere esposte si segnala in particolare la grande e rara litografia su tela di Alphonse Mucha (1860-1939) intitolata "Les fleurs" , realizzata per Home Decor nel 1894 e proveniente dalla collezione della Fondazione Arte Nova. Un’opera realizzata da Mucha all’inizio della sua carriera di illustratore, con uno stile ancora distante dai poster che lo hanno reso celebre. Dialogano con quest’opera tre litografie su carta, di una serie di quattro, del 1898, sempre di Mucha, che rappresentano donne con fiori: il garofano, l’iris e la rosa.

L’esposizione “Fiori narrati” è a cura di Elena Franco, direttore artistico di FAN – Fondazione Arte Nova.