Carnevale con le Sorelle Manetta a Cavallasca

Una festa, sabato 10 febbraio, dalle 22 alle 3, al pub Siò Confine di Cavallasca, dedicata a chi non ha più nulla da perdere e vuole stringere amicizia coi cugini elvetici. Quale sarà il confine che supererete? Ottime birre, premi per i migliori costumi nelle categorie: Uomale, Femminino, Gang Bang.

Dj- Set: in consolle le Sorelle Manetta, trio che storicamente si adopera nel recupero della peggiore musica da ballo prodotta in Italia e all'estero dal dopoguerra ad oggi. Musica anni ‘80-’90, trash (ma cosa è veramente trash e cosa è un capolavoro pop?), tanto rock, un po’ di reggaeton, tantissima musica italiana. “E che non me la metti Boys di Sabrina Salerno??”.