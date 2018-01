Il Carducci di Como omaggia Debussy

La Stagione concertistica dell’associazione Carducci di Como riprende la sua attività dopo le festività aprendo di fatto in città le celebrazioni per il ricordo di Claude Debussy a 200 anni dalla scomparsa. Per l’occasione giovedì 25 gennaio alle 20.30 arriva al Salone Musa di viale Cavallotti.

Il pianista italo-inglese ​Marco Fatichenti propone un programma di grande spessore con in testa l’intero corpus del Secondo libro dei Preludi di Debussy, seguiti da un alternarsi di Ottocento e prino Novecento. Impressionismo, grandi radici romantiche, echi di Spagna a cavallo di secolo valgono la serata intrigante.

Programma

C. Debussy

Préludes libro 2

Enrique Granados

Valses Poeticos

From Goyescas, Quejas, o la Maja y el Ruiseñor

Frederic Chopin

Scherzo n. 2 in si bemolle minore

Berceuse op. 54

Maurice Ravel

From Miroirs, Alborada del Gracioso

Marco Fatichenti è un artista acclamato a livello internazionale apparso su alcuni dei palcoscenici più importanti di Europa, Asia e Stati Uniti. Descritto da Hilary Finch su The Times come ‘nientemeno che Chopin incarnato’, è stato elogiato dall'International Record Review per aver offerto ‘una diversa e rinfrescante esegesi di Brahms, da un punto di osservazione a sud delle Alpi’ e da International Piano per 'sposare la turbolenza romantica con l'ordine classico'. Le sue interpretazioni sono state trasmesse da prestigiose emittenti radiofoniche e televisive quali: spanish RTVE, Irish RTE, Polskie Radio e BBC. Tra i suoi più recenti successi spiccano le esibizioni alla Wigmore Hall e alla Queen Elizabeth Hall di Londra, la Symphony Hall di Birmingham, la Concert Hall di Dublino, l'Auditorio Nacional di Madrid, l'Auditori di Barcellona e l'iconico Palau de la Musica di Valencia. È stato inoltre invitato dal Ministro degli Affari Esteri italiano a esibirsi all'Expo Internazionale di Saragozza, in Spagna.

Attivo sia come solista che come camerista, Marco affianca alla carriera concertistica anche quella di pedagogo impegnato a promuovere e divulgare la musica e i suoi valori sociali tra le diverse tipologie di pubblico. Attualmente sta ricercando al King's College di Londra le pratiche esecutive del pianismo del XX secolo attraverso gli albori delle registrazioni fonografiche.

Gli album solisti di Marco elogiati dalla critica includono musiche di Brahms, Stravinsky, Debussy e Chopin.