Capodanno all'Officina della Musica di Como

All'Officina dell Musica di Como un Capodanno live con tanta musica jazz, pop e dance a partire dalle 20. Sul palco, mentre verranno serviti piatti tipici per attendere il nuovo anno, troveremo Cecilia Casella (voce), Marco Porritiello (batteria), Franco Silano (pianoforte), Guido Bergliaffa (basso e contrabbasso).

Solo su prenotazione, 60 posto disponibili, info: 349.2803945

L'Officina della Musica ha inaugurato a Como, in via Giulini, 14, lo scorso ottobre. A gestirlo un'associazione presieduta da Augusto Turba. Coinvolta anche Cecilia Casella, propietaria dello storica scuola di musica Nota su Nota, situata proprio sopra il nuovo club.Non solo concerti, previsti nei giorni di sabato e domenica, ma anche un luogo dove ogni giorno trovarsi per un aperitivo in un ambiente comunque prevalentemente dedicato alla musica. Al suo interno è prevista infatti anche una sala prove gestita da Mario Bargna. Particolare attenzione è rivolta al jazz, ai live acustici, alle presentazione di libri e alla cultura del cibo.