British blues: Norman Beaker live a Cantù

Appuntamento a febbraio per Norman Beaker che sarà dal vivo all'1&35Circa di Cantù venerdì 28 febbraio. Norman Beaker è stato in prima linea nella scena British Blues per oltre 4 decenni suonando con Alexis Korner, Graham Bond, Jack Bruce, Tony Ashton, Paul Jones, Eric Burdon e molti altri.

BB King definisce "Norman come un Freddy King bianco", un vero complimento, per un artista che ha successivamente lavorato con artisti del calibro di BB King, Jimmy Rogers, Buddy Guy, Lowell Fulson, Fenton Robinson, Chuck Berry , Carey Bell James Booker, Jon Lord, Larry Garner, Ruby Turner per citarne alcuni. A partire dal 2017 Norman è stato inserito nella Blues Hall of fame®, un riconoscimento davvero prestigioso che solo una manciata di artisti britannici può vanatre, come Eric Clapton e Jack Bruce.



L'ultima fatica discografica di Beaker è "We See Us Later" (settembre 2017) che l'ha portato in tour con la band assieme a Larry Garner e ovviamente Chris Farlowe per oltre 20 anni. La band miscela tutti i tipi di blues pieni di energia e humour. Norman è inserito nella Blues Federation UK come membro d'onore, che annovera personaggi di spicco della scena British Blues che agiscono come ambasciatori.