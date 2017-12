All'1e35circa arriva Bob Malone

Virtuoso irrefrenabile dei tasti, Bob Malone proviene dal Berkley College of Music, e nella sua carriera ha suonato con una serie di artisti di altissimo livello, da Al Green a Jackson Browne, dai Neville Brothers a Dr. John, Bruce Springsteen e Leon Russell, fino ad unirsi alla band del grande John Fogerty con cui ormai da anni solca i palchi più importanti del mondo, non ultimo quello di Hyde Park a Londra, dove Fogerty è stato raggiunto sul palco da Springsteen, e dove una volta per tutto la personalità e il carisma di Malone sono stati notati da decine di migliaia di addetti ai lavori. Il suo ultimo cd dal titolo "Mojo Deluxe" va ad unirsi alla sua discografia di 5 cd dal 2001 al 2014, oltre a tutte le collaborazioni con grandi artisti. Il suo stile abbraccia il rock n' roll più spudorato per poi contaminarsi con il sound di New Orleans e il soul di pura marca "Detroit".

Dal vivo lo vedremo lunedì 29 gennaio sul palco dello storico live club All'1e35circa di Cantù, che anche per il 2018 non mancherà di sorprendere il suo pubblico con una serie di concerti unici.