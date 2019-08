Blues to Bop torna con tanta musica a Morcote

La trentunesima edizione di Blues to Bop celebrerà a Morcote, sul lago di Lugano, dal 29 agosto all'1 settembre la storia della musica blues con quattro giorni di concerti gratuiti e approfondimenti. I numerosi ospiti internazionali si cimenteranno in performance di tutti i registri del genere, chiudendo idealmente la stagione degli eventi estivi all’aperto.

Un’edizione fortemente declinata al femminile quella di quest’anno che darà largo spazio alla nuova generazione americana con talenti come Leyla McCalla, Vanessa Collier, Jamiah Rogers, Jontavious Willis e Hubby Jenkins. Artisti che a dispetto della giovanissima età sfoggiano un repertorio profondo che scandaglia tutta l’intensità e l’emozione della musica roots statunitense, curando e continuando la tradizione centenaria del blues.

Ad affondare le proprie radici nella moltitudine di sfaccettature del genere ci penseranno anche musicisti affermati come i Birds of Chicago (nella foto in alto), le Como Mamas con il loro gospel viscerale, Sleepy LaBeef, uno degli ultimi musicisti viventi della leggendaria Sun Records, e Dana Gillespie, voce storica della musica blues e rock, che sarà l’ospite speciale della matinée di domenica.

Completano la line-up tre presenze vicine a casa nostra: Judith Emeline, cantante britannica da anni attiva in Ticino, che sarà anche quest’anno il volto e la voce del festival presentando sul palco, il bellinzonese Freddie “Cannonball” Albertoni con la sua band, e Max & Veronica, milanesi, con il loro vastissimo repertorio di musica tradizionale americana.