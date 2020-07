Blevio Summer Festival, arrivano Treves e Sultumana

La Proloco di Blevio, con la direzione artistica di Music For Green Events ed il patrocinio del Comune di Blevio, si presenta puntuale all'appuntamento estivo del Blevio Summer Festival, proposto quest’anno in Limited Edition: una serie di concerti esclusivi e di qualità, su prenotazione, che vogliono essere un augurio per la ripresa della vita sociale e della convivialità.

"Grazie all’impegno di tutti – dice Stefano Battello, presidente della Proloco – e con non poca fatica siamo riusciti ad ottenere un risultato eccellente, proponendo dei nomi altisonanti del panorama musicale italiano. Per l’occasione ci siamo affidati alla direzione artistica di Music For Green Events, con cui già l’anno passato c’è stata una proficua collaborazione". Tutto – precisano gli organizzatori – si svolgerà nel pieno rispetto delle normative stilate dal Governo per contrastare la diffusione di Covid-19. I posti saranno limitati per poter garantire il distanziamento e, per evitare assembramenti, si è deciso di utilizzare un sistema di prenotazione online.

Più che favorevole Alberto Trabucchi, Sindaco del Comune di Blevio, che ha patrocinato l’iniziativa e che sottolinea l’entusiasmo della Proloco e dei suoi cittadini nel voler mantenere la tradizione di questo storico festival, ormai giunto alla diciottesima edizione, nonostante tutte le difficoltà legate a questo periodo. "Siamo riusciti a coinvolgere in questa Limited Edition – conclude Gabriele Gambardella, presidente di Music For Green – due Band di altissimo livello: la Treves Blues Band aprirà il Blevio Summer Festival domenica 26 luglio, per proseguire con i Sulutumana venerdì 7 agosto. Oltre a questi due nomi di punta, abbiamo dato spazio, come sempre, ai giovani e al territorio: il 12 settembre saranno infatti i talentuosi Five Quarters a chiudere questa edizione 2020 del festival".

Domenica 26/07 ore 21:00 – Piazza Villa Marta, Fraz. Girola, Blevio – ingresso 10€

Venerdì 07/08 ore 21:00 – Piazza Villa Marta, Fraz. Girola, Blevio – ingresso 10€ con consumazione

Sabato 12/09 ore 21:00 – Piazza Villa Marta, Fraz. Girola, Blevio – ingresso 5€ con consumazione

Per info e prenotazioni vi invitiamo a contattarci telefonicamente al 345 439 3966 o via mail a info@musicforgreen.it