Castle on Air, a Bellinzona in estate arrivano Capossela, Elisa, Måneskin, Raf e Umberto Tozzi

Oltre alla straordinaria partecipazione di una delle voci italiane più amate di sempre, Elisa, e alla band dei record, Måneskin, il Castle On Air di Bellinzona completa la rassegna musicale estiva con altri due imperdibili appuntamenti. Giovedì 25 luglio, ad aprire il festival sarà Vinicio Capossela. Dopo il grande successo ad Estival Jazz nel 2017, Capossela torna in Ticino e lo fa con un atto unico intitolato “Gran Ballo per Uomini e Bestie – Un invito a Castello” dove, accompagnato dalla band storica, porterà in scena i pezzi storici e alcuni brani del nuovo album in uscita ad aprile.

Domenica 28 luglio chiude il Festival il duo Raf – Umberto Tozzi. Insieme hanno già fatto un pezzo di storia della musica italiana, due grandi artisti con due repertori immensi e straordinari, due cantanti italiani che con le loro canzoni hanno fatto ballare tutto il mondo, ma soprattutto due amici: Raf e Umberto Tozzi oggi tornano a cantare insieme e passeranno anche dal palco di Castle On Air. Come nella passata edizione la splendida cornice di Castelgrande si presenterà al pubblico con un biglietto unico e tutti posti in piedi.

Il programma completo del Festival

25 Luglio: Vinicio Capossela

26 Luglio: Elisa - Opening: Winthershome

27 Luglio: Måneskin

28 Luglio: Raf & Umberto Tozzi