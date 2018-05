The Band of Heathens, con le radici dei Byrds da Austin a Cantù

Arriva finalmente in Italia, tappa a Cantù giovedì 31 maggio sul palco del live club All'1&35circa, The Band of Heathens, formazione texana nata negli ambiti rootsy-blues per poi evolversi e abbracciare una miscellanea di generi in cui confluire le proprie canzoni, contaminate spesso anche dal rock n’ roll, dal soul, dal funky e da quel sound californiano che rimanda ai Byrds. Ne è un esempio l’ultimo lavoro della band, “Duende”, uscito su Blue Rose Records agli inizi del 2017, in cui il gruppo originario di Austin, Texas, esterna la propria ecletticità e la propria versatilità, unendo la tradizione americana, le sonorità moderne e il talento di scrittura e arrangiamento, grazie anche alla presenza di Jim Vollentine (Spoon, White Rabbits) in produzione. Nella loro carriera 5 dischi in studio e 3 dal vivo, e l’aver diviso il palco e collaborato con Ray Wylie Hubbard, Elvis Costello e Patty Griffin. Attualmente Band of Heathens sono formati da Ed Jurdi - vocals, guitars, harmonica, keyboards, Gordy Quist - vocals, guitars, harmonica, Trevor Nealon - keyboards, Richard Millsap - drums, Scott Davis - bass, vocals.