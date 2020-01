The Band of Friends celebra Rory Gallagher a Cantù

Il 2015 si è rivelato un altro anno ricco di eventi e di grande successo per Band of Friends. Sebbene abbiano trascorso la maggior parte dell’anno “on the road”, hanno realizzato l'album Live ‘n’ Kickin, Ted McKenna è stato premiato come “Musician of the year” all’European Blues Awards e Gerry McAvoy ha ricevuto un Civic Award da Belfast City Council, per il suo servizio alla città e all’industria musicale.

Il 2016 sembra non sia molto più tranquillo con molti concerti attraverso l’Europa e la preparazione del loro secondo album con pezzi originali. Nell’era delle tribute band che si esibiscono perfettamente nei brani dei loro eroi, Band of Friends è qualcosa di diverso: loro possono riprodurre ogni nota dell’icona blues Rory Gallagher ma possono anche esprimere il loro sound, la loro energia e feeling, perchè la band include artisti che contribuiscono a definirne gli elementi essenziali. Lo faranno venerdì 31 gennaio sul palco del live club All'1&35crca di Cantù, alle 22.

Quando la leggendaria icona se ne è andata nel 1995 ci ha lasciato un catalogo di 11 album e il ricordo di indimenticabili energici concerti.

Il bassista Gerry McAvoy ([Nine Below Zero, Champion Jack Dupree, Deep Joy) appare in ognuno di questi album mentre il batterista Ted McKenna (Sensational Alex Harvey Band, Greg Lake, Gary Moore, Ian Gillan, Michael Shenker Group) ha infervorato gli show dal vivo dal 1977 al 1981, partecipando anche agli acclamati album di Rory Photo-Finish, Top Priority e Stage Struck. Questi vecchi amici si sono uniti al chitarrista e vocalist Marcel Scherpenzeel (Marcel Scherpenzeel Band, Wolfpin), che è cresciuto con loro.

Ted ricorda: “Nel 2010 Gerry mi dice che ha suonato con Marcel in un tributo e che è stata la cosa più vicina a Rory che avesse mai sentito. Ci siamo riuniti per suonare nel club del padre di Marcel in Amsterdam e l’impatto è stato immediato".

Gerry dice: “Rory sarà sempre nei nostri cuori. Suonare in suo tributo è una di queste cose, quando ho sentito Marcel ho capito che avevamo tutto quello che ci serviva. Se chiudo gli occhi è come se lui fosse qui".

Marcel aggiunge: "Devi avvicinarti a qualcosa di simile con onore e rispetto. Io da sempre rispetto Gerry e Ted ed è un onore suonare la musica di Rory con loro".



Line-up

Gerry McAVOY - bass, voice

Marcel SCHERPENZEEL - guitar, voice

Ted MCKENNA - drums, voice